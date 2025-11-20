Messina. Arrivano le Giornate FAI per le scuole 2025: una settimana di visite scolastiche esclusive

Dopo il successo delle “Giornate FAI d’Autunno” che hanno visto protagonista “La Lanterna del Montorsoli”, nella cui preapertura hanno partecipato oltre 1000 studenti, tornano da lunedì 24 a sabato 29 novembre, le “Giornate FAI per le scuole 2025” a Messina.

Si tratta di una settimana di visite scolastiche esclusive condotte dagli “Apprendisti Ciceroni”. Gli apprendisti sono studenti appositamente preparati dai loro docenti e illustreranno ai loro coetanei la storia e l’importanza di chiese, palazzi, fontane, giardini storici, borghi, monumenti e istituzioni della provincia e della città. Realizzeranno, così, un momento di conoscenza personale e approfondimento del territorio di Messina.

Giornate FAI per le scuole 2025: partecipano 17 istituti

Il capo delegazione FAI di Messina, Nico Pandolfino, ha spiegato che la scelta del Palacultura per la conferenza stampa, non è un luogo casuale in quanto le giornate FAI trasmettono proprio cultura.

Anche l’assessore Enzo Caruso, infatti, ha aggiunto: «la scelta è apprezzata e significativa. Il Palacultura è luogo di cultura da cui si divulga la conoscenza. Gli Apprendisti Ciceroni travasano proprio questa cultura. Le giornate FAI delle scuole 2025 non riguardano solo Messina ma anche il territorio limitrofo e aggiungono valore ai luoghi di interesse».

A partecipare, come sottolineato da Nico Pandolfino, saranno 17 istituti scolastici che si occuperanno di 20 aperture distribuite sul territorio. «Voglio ringraziare l’ufficio scolastico provinciale che supporta e sostiene le nostre iniziative e anche tutti i dirigenti scolastici. Non solo: grazie anche alla II Circoscrizione che si fa promotrice con le aziende che faranno delle aperture come Villarè. Quest’anno sarà fruibile anche Villa De Pasquale» – ha aggiunto.

Cura, vigilanza ed educazione

Pandolfino ha continuato a spiegare che il FAI si occupa del patrimonio storico ma anche di quello ambientale: «il FAI è una struttura che esiste da 50 anni. Gli aspetti principali del FAI sono la cura, la vigilanza e l’educazione. La mission dell’educazione è fondamentale e lo facciamo con gli Apprendisti Ciceroni che vengono preparati con un linguaggio adeguato a ricoprire tale funzione. L’obiettivo è quello di far conoscere i luoghi, far innamorare, diventare protettori e custodi di questi luoghi. Inoltre, quest’anno abbiamo superato il numero delle classi iscritte che l’anno scorso erano 50».

Il capo delegazione FAI di Messina ha anche ricordato che si tratta di un progetto che non prevede la partecipazione massiva dei ragazzi perché per raccontare i luoghi bisogna studiarli e questa deve essere una cosa voluta, bisogna sceglierlo.

Presenti alla conferenza stampa di presentazione delle Giornate FAI per le scuole 2025 a Messina anche i dirigenti degli Istituti scolastici che parteciperanno alle aperture. Per la prima volta, parteciperanno anche l’ I.I.S. Antonello Messina e l’Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio.

Daniela Pistorino, dirigente scolastico del Caio Duilio ha infatti dichiarato: «i professori di storia dell’arte preparano i ragazzi per questo percorso con grandi sacrifici perché non è un percorso semplice. Non sempre i ragazzi raggiungono gli stessi livelli. Però, qualsiasi sia il livello, è fondamentale che partecipino a questa attività perché instaurano conoscenza con i nostri beni storici e artistici. Io ho insistito affinchè, nel nostro istituto, fossero inserite iniziative inerenti il teatro, l’arte, la musica, anche se siamo in un istituto tecnico. Questo vuol dire che la partecipazione ad eventi come questi, non è legata alla tipologia di scuola ma alla capacità di educare i ragazzi; questo è lo scopo fondamentale. Questa iniziativa è bellissima, la città sarà animata dai nostri studenti».

Un rapporto più stretto con il territorio

La prima apertura delle Giornate FAI per le scuole 2025 Messina sarà il 24 novembre a Roccavaldina. Roccavaldina non è l’unico borgo presente, ci saranno anche Rometta Centro e Saponara.

La scuola di Messina Pascoli-Crispi, partecipa alle Giornate FAI con i ragazzi delle scuole secondarie. Per le aperture delle Giornate FAI per le scuole 2025, invece, partecipa con i ragazzi delle primarie. I bambini sono preparati sulla Chiesa di San Francesco all’Immacolata.

La partecipazione alle Giornate FAI per le scuole a Messina, rappresenterà la prima volta anche per l’Istituto Comprensivo di Villafranca Tirrena. L’iniziativa consente di avere un rapporto più stretto con il territorio e di lavorare sull’amore nei confronti delle risorse territoriali. Come ha ricordato uno dei docenti presenti, “se non si condividono, le cose non si possono amare“.

Giornate FAI per le scuole 2025: tutte le aperture

Di seguito, il calendario delle aperture a Messina e provincia:

Roccavaldina – Chiesa e Villa Cappuccini – lunedì 24 dalle 09.30 alle 12.00, a cura dell’IC Venetico (ME),

– lunedì 24 dalle 09.30 alle 12.00, a cura dell’IC Venetico (ME), Messina – Chiesa di S. Clemente – lunedì 24 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30, a cura dell’IC Manzoni – Dina e Clarenza di Messina,

– lunedì 24 dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.30, a cura dell’IC Manzoni – Dina e Clarenza di Messina, Messina – La Noria di Minissale – martedì 25 e giovedì 27 dalle 9.00 alle 13.30, a cura dell’IC Leopardi di Messina,

– martedì 25 e giovedì 27 dalle 9.00 alle 13.30, a cura dell’IC Leopardi di Messina, Messina – Giardini e Chiesa di Montalto – martedì 25 e giovedì 27 dalle 10.00 alle 13.00, a cura del Liceo Paritario Stelio Vitale Modica di Messina,

– martedì 25 e giovedì 27 dalle 10.00 alle 13.00, a cura del Liceo Paritario Stelio Vitale Modica di Messina, Rometta – Un giro nel borgo di Rometta centro – martedì 25 dalle 9.30, alle 12.30, a cura dell’IC Saponara (ME),

– martedì 25 dalle 9.30, alle 12.30, a cura dell’IC Saponara (ME), Giardini Naxos – Centro storico – martedì 25 e mercoledì 26 dalle 8.30 alle, 13.30, a cura dell’IC Giardini Naxos (Me),

– martedì 25 e mercoledì 26 dalle 8.30 alle, 13.30, a cura dell’IC Giardini Naxos (Me), Gaggi – Antico borgo Cavallaro – martedì 25 dalle 8.30 alle 13.30, a cura dell’IC Giardini Naxos (Me),

– martedì 25 dalle 8.30 alle 13.30, a cura dell’IC Giardini Naxos (Me), Messina – Il Duomo – martedì 25 dalle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IIS Antonello di Messina

– martedì 25 dalle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IIS Antonello di Messina Messina – L’Antica Via del Dromo – mercoledì 26 e giovedì 27 dalle 09 alle, 12.30, a cura dell’IC Catalfamo di Messina,

Villafranca Tirrena – Santuario di Calvaruso – mercoledì 26 e giovedì 27, dalle 09 alle 12, a cura dell’IC Villafranca Tirrena (Me),

– mercoledì 26 e giovedì 27, dalle 09 alle 12, a cura dell’IC Villafranca Tirrena (Me), Messina – Chiesa di S. Francesco all’Immacolata – meroledì 26 e venerdì 28 dalle, 09 alle 12, a cura dell’IC Pascoli Crispi di Messina,

– meroledì 26 e venerdì 28 dalle, 09 alle 12, a cura dell’IC Pascoli Crispi di Messina, Messina – L’Acquedotto di Camaro e la Fontana di Orione – meroledì 26 dalle, 10 alle 12.30, a cura dell’IC Gentiluomo La Pira di Messina,

– meroledì 26 dalle, 10 alle 12.30, a cura dell’IC Gentiluomo La Pira di Messina, S. Lucia del Mela – Vivi il Centro Storico – mercoledì 26 dalle 09.00 alle 14.00, a cura dell’IC S. Lucia del Mela (Me),

– mercoledì 26 dalle 09.00 alle 14.00, a cura dell’IC S. Lucia del Mela (Me), Saponara – Alla scoperta del borgo – giovedì 27 dalle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IC Saponara (ME),

– giovedì 27 dalle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IC Saponara (ME), Messina – Duomo e Fontana Orione – giovedì 27 dalle 10.30 alle 12.30, a cura dell’IC Mazzini – Gallo di Messina,

– giovedì 27 dalle 10.30 alle 12.30, a cura dell’IC Mazzini – Gallo di Messina, Nizza di Sicilia – Quartiere storico di Fiumarello – giovedì 27 dalle 9.30, alle 12.00, a cura dell’IC Alì Terme (Me),

– giovedì 27 dalle 9.30, alle 12.00, a cura dell’IC Alì Terme (Me), Patti – Chiesa S.Ippolito, Casa S Febronia, Casa Nachera – venerdì 28 e sabato 29, alle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IIS Borghese Faranda Patti (Me),

– venerdì 28 e sabato 29, alle 9.30 alle 12.30, a cura dell’IIS Borghese Faranda Patti (Me), Messina – Fontana del Nettuno – venerdì 28 e sabato 29 dalle 09.00 alle 12.00, a cura dell’IC Pascoli Crispi di Messina, Camera di Commercio – venerdì 28 dalle 09.00 alle 12.00 a cura dell’IC Torregrotta (ME),

– venerdì 28 e sabato 29 dalle 09.00 alle 12.00, a cura dell’IC Pascoli Crispi di Messina, – venerdì 28 dalle 09.00 alle 12.00 a cura dell’IC Torregrotta (ME), Messina – Albero maestro e Planetario del Nautico – venerdì 28 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00, a cura dell’ITTL Caio Duilio di Messina.

(10)