Messina, arriva la prima Ottobrata dei Peloritani tra prodotti tipici e artigianato

Sì, le temperature non sono ancora calate e il sole cade a picchio sulla testa ma se giochiamo d’immaginazione – chiudete gli occhi e pensate al vostro cappotto preferito – siamo già ad ottobre. Anzi, se vogliamo essere proprio precisi è venerdì 2 ottobre, siamo a Salice e stiamo partecipando alla Prima Ottobrata dei Peloritani, organizzata all’interno del Forte dei Centri di Salice.

La Prima Ottobrata dei Peloritani: appuntamento al Forte dei Centri di Salice

Quella di venerdì 2 ottobre 2o2o sarà la prima, ma non l’ultima, Ottobrata dei Peloritani. L’appuntamento, infatti, si terrà tutti i venerdì, sabato e domenica nel mese di ottobre, ovviamente.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico di Salice con la degustazione di prodotti tipici, ma anche attraverso mercatini d’artigianato e musica.

La Prima Ottobrata dei Peloritani, così come tutti gli appuntamenti si svolgeranno al Forte dei Centri di Salice, fortificazione appartenente ai cosiddetti “Forti Umbertini”, costruito per difendere l’area dello Stretto.

Al momento non si sa molto del programma, ma sulla pagina Facebook dell’evento c’è promettono, a breve, di condividere tutti i dettagli: «Stiamo lavorando già da qualche mese per voi – si legge nella nota di presentazione – per rendere questo evento il nostro appuntamento autunnale annuale nell’ottica della valorizzazione culturale e gastronomica delle nostre più belle tradizioni. Indiscussi protagonisti di ciascuna giornata saranno il visitatore attratto dalla gastronomia tipica siciliana ed i vari prodotti caratteristici del nostro territorio».

«A giorni – concludono – il programma dettagliato».

