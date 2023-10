Messina, arriva la nuova linea bus 12bis di ATM dal parcheggio d’interscambio di Bordonaro

Novità in casa ATM Spa: è in arrivo una nuova linea bus, la 12bis, che collegherà il parcheggio di interscambio di Bordonaro al Policlinico “G. Martino” di Messina, all’Istituto Superiore Minutoli e al capolinea del tram dello Zir. A breve la corsa inaugurale e la pubblicazione degli orari sul sito dell’Azienda.

Inaugurato ad agosto 2023, il parcheggio di interscambio di Bordonaro era nato, tra le altre cose, per collegare la zona al Policlinico “G. Martino” di Messina, fornendo posti auto in più per studenti, visitatori, medici e dipendenti. Adesso, a distanza di qualche settimana, partirà la nuova linea bus dell’ATM Spa, pensata proprio per collegare l’area di sosta all’Ospedale. La nuova linea bus sarà presentata lunedì 16 ottobre nel corso di un incontro che vedrà la presenza del vicesindaco e assessore alla Mobilità urbana, Salvatore Mondello, del presidente di Atm, Pippo Campagna, del commissario straordinario dell’AOU G. Martino, Giampiero Bonaccorsi, e della direttrice amministrativa Elvira Amata.

La nuova linea bus 12 bis di ATM collegherà quindi il parcheggio di interscambio di Bordonaro, il Policlinico “G. Martino” di Messina, l’Istituto Superiore Minutoli e il capolinea del tram dello Zir. Le tabelle con gli orari saranno pubblicato sul sito dell’ATM a partire da domenica 15 ottobre.

