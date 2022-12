Messina, Arisme cerca un nuovo componente del CdA (dopo le dimissioni di Giorgianni)

Online l’avviso pubblico per la nomina di un nuovo componente per il Consiglio di Amministrazione (CdA) di Arisme. Dopo le dimissioni dell’avvocato Alessia Giorgianni, il Comune cerca un nuovo membro che prenda posto tra i vertici dell’Agenzia per il Risanamento di Messina. Cos’è successo e i dettagli del bando.

La storia è nota, ma per chi se la fosse persa facciamo un breve riassunto. Il “caso” è scoppiato il 20 novembre quando la Presidente Alessia Giorgianni ha aumentato la propria indennità di carica. Decisione, questa, che non è piaciuta al sindaco di Messina, Federico Basile, con cui c’è stato un acceso botta e risposta. L’avvocato ha accusato il Primo Cittadino per l’aumento delle indennità del luglio 2022; il Sindaco ha replicato definendo illegittima l’azione della Presidente. Il 28 novembre l’avvocato Alessia Giorgianni ha rassegnato le proprie dimissioni (con nota acquisita al protocollo dell’Ente n.310624, si legge nell’avviso pubblico).

Oggi, giovedì 1 dicembre, sul sito del Comune di Messina è stato pubblicato l’avviso per la selezione di un nuovo componente del Consiglio d’Amministrazione di Arisme. La candidatura va inviata o portata a mano all’ufficio competente entro le ore 12.00 del 6 dicembre. I requisiti sono quelli standard, che è possibile leggere nell’avviso pubblicato qui. La nomina sarà fatta dal sindaco Federico Basile, sulla base dei curriculum ricevuti.

Attualmente fanno parte del CdA di Arisme Pietro Currò e Vincenzo La Cava.

