Messina. Appuntamento con il Movimento 5 Stelle con le ragioni del “Sì” al Referendum

Si avvicina l’appuntamento con il referendum costituzionale: il 20 e il 21 settembre, infatti, anche Messina sarà chiamata alle urne. Stasera – lunedì 14 settembre – dalle 20.00, in via Lenzi n. 17, i rappresentanti nazionali, regionali e locali del Movimento 5 Stelle incontreranno la cittadinanza per affrontate alcune tematiche, relative non solo al Referendum sul taglio dei parlamentari, ma anche:

Finanziaria regionale anti-Covid

Continuità territoriale

All’incontro saranno presenti: Francesco D’Uva, Grazie D’Angelo, Barbara Floridia, Antonella Papiro, Valentina Zafarana e Antonio De Luca, insieme ai consiglieri M5S comunali e municipali.

«Spiegheremo ai cittadini le ragioni del “Sì” al Referendum del 20 e 21 settembre – dichiarano i PortaVoce – ma non solo. Sarà un momento di approfondimento e confronto su tematiche di ampia portata quali finanziaria regionale anti-Covid, sanità regionale, mobilità e continuità territoriale, progetti di rigenerazione urbana e aggiornamento sui lavori parlamentari».

Per il fronte del “NO” al Referendum Costituzionale di settembre 2020, invece, i prossimi appuntamenti a Messina sono fissati per martedì e mercoledì con +Europa, Volt, Azione e il Comitato NOstra.

