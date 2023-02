Messina, aperto lo sportello AMAM nella II Circoscrizione: come funziona (e qual è il prossimo)

È ufficiale: questa mattina, 1 febbraio, ha aperto lo sportello AMAM presso la sede della II Circoscrizione di Messina, a San Filippo. Qui gli utenti potranno mettersi in regola con le bollette e sbrigare altre pratiche. Già attivo da mercoledì scorso il punto a Tremestieri, mentre la prossima settimana aprirà quello della III Municipalità. Vediamo tutte le informazioni utili.

Lunghe code alla sede AMAM di viale Giostra, nelle scorse settimane, a seguito dell’invio delle 75mila raccomandate ai cittadini non in regola con i pagamenti. Per facilitare l’accesso da parte di tutti, l’Azienda ha pensato, insieme al Comune di Messina, di aprire degli sportelli dedicati, intanto, presso le sedi delle tre Municipalità della zona Sud, per andare incontro agli utenti che vivono o lavorano in zone più distanti dagli uffici AMAM.

Mercoledì 25 gennaio ha aperto lo sportello presso la sede della I Circoscrizione, a Tremestieri; oggi, 1 febbraio, è stato il turno della II, sul viale Torrente San Filippo, mentre l’8 febbraio sarà attivato anche quello della III, nel plesso scolastico “G. La Pira”. Gli sportelli nelle tre municipalità saranno aperti ogni mercoledì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30. Attualmente, l’iniziativa sembra star funzionando, diverse sono state infatti le persone che la scorsa settimana hanno usufruito di questa possibilità (e le code all’AMAM sono diminuite).

Cosa è possibile fare presso gli sportelli delle tre circoscrizioni? Il personale di AMAM sarà presente per supportare gli utenti che devono regolarizzare le posizioni debitorie o i contratti intestati a utenti defunti; mentre coloro che hanno difficoltà nell’utilizzo degli strumenti telematici e dunque del Portale Utenti, accessibile con Spid e CNS/CIE, potranno effettuare pagamenti o verificarne lo stato, presentare istanze di pianificazione del rientro dal proprio debito, ottenere duplicati delle bollette e fotocomunicare le letture.

