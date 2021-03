Messina, ancora lavori sulle autostrade A18 e A20: come cambia la viabilità

Proseguono i lavori di pavimentazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, mentre continuano gli interventi anche sulla A20, con tutto ciò che ne consegue in termini di modifiche alla viabilità, dalle parzializzazioni alle chiusure. Vediamo, con ordine, quali sono gli interventi previsti dal Consorzio Autostrade Siciliane (CAS) e cosa cambia per gli automobilisti

Nell’ambito del programma dei lavori di pavimentazione dell’autostrada A18 Messina-Catania, è stato riaperto lo svincolo dell’uscita autostradale verso Taormina, per coloro che si muovono in direzione Catania; da lunedì 8 sino al 20 marzo 2021 sarà invece il turno della chiusura del percorso di entrata in autostrada da Taormina, ma solo per coloro che sono indirizzati verso Catania. Come strada alternativa, il CAS consiglia l’utilizzo del casello di Giardini Naxos.

Sull’autostrada A20 Messina-Palermo si sta invece procedendo anche allo sbanchinamento dei cigli stradali in terra finalizzati al ripristino della funzionalità del deflusso delle acque, tra lo svincolo di Rometta e lo svincolo Patti (dal km. 24,00 al km. 69,00). Per consentire i lavori, da lunedì 8 marzo sino al 2 giugno 2021, il tratto autostradale verrà saltuariamente parzializzato in entrambe le direzioni.

