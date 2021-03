Messina, all’hub in Fiera un minuto di silenzio per le vittime del covid – VIDEO

In occasione della giornata nazionale per le vittime del covid, alle 11.00 di oggi, 18 marzo 2021, all’hub vaccinale della Fiera di Messina è stato osservato un minuto di silenzio. L’iniziativa è stata promossa dal commissario per l’Emergenza di Messina Alberto Firenze e ha coinvolto sia il personale impiegato nei due padiglioni sia gli utenti in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino contro il coronavirus.

La giornata nazionale in memoria della vittime del covid è stata istituita con una votazione all’unanimità da parte della commissione Affari costituzionali del Senato. L’iter per approvare il disegno di legge è stato velocizzato dai capigruppo, che hanno raggiunto un’intesa per superare l’ostacolo della discussione in aula e portare il provvedimento in sede deliberante.

Oggi, 18 marzo 2021, quindi, i Comuni di tutta Italia sono stati chiamati, alle 11.00, ad osservare un minuto di silenzio e a tenere le bandiere a mezz’asta per ricordare le 103.432 vittime della pandemia (di cui 4.383 in Sicilia). La data del 18 marzo per la “Giornata per le vittime del covid” è stata scelta perché proprio in quel giorno una lunga fila di camion dell’Esercito trasferirono le bare dei primi morti per la pandemia a Bergamo.

