Messina, alla Fiera somministrati 3.737 vaccini in 5 giorni: i dati dell’open “weekend”

Si chiude questo nuovo open weekend “esteso” in Sicilia: alla Fiera di Messina sono stati somministrati in cinque giorni in totale 3.737 vaccini anti-covid – con e senza prenotazione –, tra AstraZeneca, Pfizer e Moderna. L’iniziativa, voluta dalla Regione Siciliana, era indirizzata a tutti gli over 60 (e quindi anche agli over 80) e alle persone appartenenti alla categoria dei “fragili” in quanto affetti da determinate patologie.

Anche questa settimana in Sicilia si è deciso di consentire a chi rientrasse in determinati target di accedere al vaccino contro il coronavirus anche senza prenotazione. L’iniziativa, partita per dare slancio alle somministrazioni di AstraZeneca qualche settimana fa, è poi stata replicata allargando la platea ad altri target e consentendo anche l’inoculazione di Pfizer e Moderna. In totale, tra il 28 aprile ed il 2 maggio – come si anticipava – sono stati somministrati alla Fiera di Messina 3.737 vaccini anti-covid.

Sono state 3.170 le persone che hanno ricevuto il Pfizer (84% circa del totale), 419 le persone che hanno ricevuto il Moderna (11%), 148 le persone che hanno ricevuto l’AstraZeneca (3,9%). Vediamo, farmaco per farmaco, tutti i dati delle vaccinazioni degli ultimi cinque giorni alla Fiera di Messina

Vaccini somministrati Hub fiera il 28 aprile – Totali 928

Astra Zeneca: 25;

Pfizer: 603;

Moderna: 300

Prenotati: 756

Non prenotati: 172

Vaccini somministrati Hub fiera il 29 aprile – Totali 802

Astra Zeneca: 18;

Pfizer: 705;

Moderna: 79

Prenotati 643

Non prenotati 159

Vaccini somministrati Hub fiera il 30 aprile – Totali 811

Astra Zeneca: 22;

Pfizer: 769;

Moderna: 20.

Prenotati 488

Non prenotati 323

Vaccini somministrati Hub fiera l’1 maggio – Totali 661

Astra Zeneca: 34;

Pfizer: 617;

Moderna: 10

Prenotati 385

Non prenotati 276

Vaccini somministrati Hub fiera il 2 maggio – Totali 535

Astra Zeneca: 48;

Pfizer: 476;

Moderna: 10.

Prenotati 150

Non prenotati 384

L’open weekend, si ricorda, ha riguardato anche altri centri vaccinali tra Messina e provincia, ma qui si presentano solo i numeri riguardanti l’hub allestito all’ex Fiera della città dello Stretto.

A livello regionale, in Sicilia, da giovedì 29 aprile a sabato 1 maggio sono stati somministrati, tra prime e seconde dosi, 90.554 vaccini contro il coronavirus..

(114)