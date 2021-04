Covid. Vaccino senza prenotazione: gli orari e i centri di Messina e provincia. La lista aggiornata

Prosegue l’open weekend esteso per la somministrazione del vaccino anti-covid senza prenotazione a Messina e provincia. L’iniziativa, voluta dalla Regione, durerà ancora fino a domenica 2 maggio ed è rivolta alla popolazione over 80, over 60 e ai “fragili”. Hanno aderito quasi tutti i centri e gli hub vaccinali della Sicilia, vediamo quali sono e che orari fanno quelli di Messina e della provincia.

«Sono molto incoraggianti i dati del nuovo open weekend voluto dal presidente della Regione Siciliana per facilitare le vaccinazioni – commentano dall’Ufficio per l’Emergenza Covid di Messina. Anche a Messina e provincia i vaccini stanno avendo un notevole incremento, grazie alle categorie over 80, over 60 e ‘fragili’ che hanno avuto accesso, da mercoledì scorso senza prenotazione in quasi tutti gli Hub e Centri vaccinali della Sicilia».

Continua, quindi, la campagna vaccinale, con una spinta in più data dalla possibilità di accedere alla somministrazione anche senza aver prima prenotato. L’iniziativa, si ricorda, è indirizzata a tutti i cittadini con più di 60 anni (classe 1961 compresa) ed alle persone di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria a “elevata fragilità”. Questi ultimi, dovranno portare un certificato rilasciato dallo specialista o dal medico di medicina generale comprovante la propria condizione di salute.

Dove fare il vaccino senza prenotazione a Messina e provincia: orari e centri

Gli Hub vaccinali saranno organizzati con corsie dedicate: oltre a quelle riservate ai cittadini già prenotati, verranno infatti allestiti dei corridoi proprio per gli over 60 e per le persone con patologie a elevata fragilità.

Pubblichiamo, di seguito, la lista degli hub e dei centri in cui è possibile fare il vaccino anti-covid senza prenotazione a tra Messina e provincia e i relativi orari.

Hub Fiera di Messina

Per tutto il periodo della campagna (quindi fino a domenica 2 maggio), dalle ore 08:00 alle ore 20:00. L’orario è lo stesso sia per la vaccinazione senza prenotazione per gli over 80 e pazienti fragili che per la vaccinazione dai 60 ai 79 anni.

A.O.U.P. di Messina G. Martino, Hub P.O. Piemonte I.R.C.S.S. Neurolesi – Piemonte Bonino Pulejo

Attivi per tutto il periodo della campagna dalle ore 08:00 alle 20:00.

P. O. Lipari

28, 29 e 30 aprile dalle ore 08:00 alle 20:00, sia per la vaccinazione dai 60 ai 79 anni con Astrazeneca che per la vaccinazione senza prenotazione per gli over 80;

28, 29 e 30 aprile dalle ore 08:00 alle 14:00, la vaccinazione per i vulnerabili

P. O. Barcellona P.G. di via Risorgimento

30 aprile, 1 e 2 maggio, dalle ore 08:00 alle 14:00 per il vaccino Astrazeneca senza prenotazione;

il 2 maggio dalle ore 08:00 alle 20:00 la vaccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili.

P. O. Mistretta

28, 29 e 30 aprile dalle ore 08:00 alle 14:00 la somministrazione di Moderna e Pfizer;

29 aprile, 1 e 2 maggio, dalle ore 14:00 alle ore 20:00, Astrazeneca senza prenotazione

P.O. di Taormina

28, 29 e 30 aprile, 1 e 2 maggio, dalle ore 08:00 alle 14:00 per la vaccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili.

Dipartimento Militare di Medicina Legale Messina

1 maggio dalle ore 09:00 alle ore 17:00 la caccinazione senza prenotazione per gli over80 e pazienti fragili;

1 maggio dalle ore 13:00 alle ore 17:00 Astrazeneca senza prenotazione.

Hub concattederale di Patti

Per tutto il periodo della campagna

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 – vaccinazione senza prenotazione per gli over80;

dalle ore 14:00 alle ore 20:00 – vaccinazione pazienti fragili;

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 – Astrazeneca senza prenotazione

Hub P.O. S. Agata di Militello

Tutto il periodo della campagna

dalle ore 08:00 alle ore 10:00 – vaccinazione senza prenotazione per gli over80;

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 – vaccinazione senza prenotazione per gli over70;

dalle ore 12:00 alle ore 14:00 – Vaccinazione senza prenotazione per gli over60;

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – Vaccinazione senza prenotazione per gli over50;

dalle ore 17:00 alle ore 18:00 – Vaccinazione senza prenotazione per gli over40;

dalle ore 18:00 alle ore 20:00 – Vaccinazione senza prenotazione per gli under40.

