Messina. Alberto Urso sul palco di Villa Dante per l’omaggio ad Ennio Morricone

Alberto Urso torna ad esibirsi nella sua Messina per “C’era una volta il cinema. Omaggio a Ennio Morricone”, concerto danzato dedicato al compositore premio Oscar che domani, sabato 26 settembre 2020, animerà la serata di Villa Dante.

Domani, sabato 26 settembre alle 21.00, nell’ambito del Messina Fest 2020, l’Orchestra Sinfonietta e il Marvan Dance Group porteranno sul palco frammenti dei film che hanno reso noto il nome di Ennio Morricone. A dar voce alle colonne sonore più celebri della storia del cinema sarà il talento messinese Alberto Urso.

Il giovane cantante, tenore e polistrumentista, è diventato famoso in tutta Italia con la sua partecipazione, rivelatasi poi vittoriosa, alla 18esima edizione del talent show “Amici di Maria De Filippi” andata in onda tra il 2018 e il 2019. Il suo primo album “Solo” è stato certificato con il disco d’oro (riconoscimento che viene assegnato agli album che abbiano venduto almeno 25mila copie). Nel 2020 Alberto Urso ha partecipato al Festival di Sanremo, classificandosi 14esimo con il brano “Il sole ad est”.

Maggiori informazioni sull’evento di sabato 26 settembre – in replica il 27 – sono disponibili a questo link.

Messina Fest 2020, concerti a Villa Dante

Ma gli spettacoli del Messina Fest 2020 non finiscono domani. Il programma, che vi avevamo anticipato a fine agosto, prevede una replica di “C’era una volta il cinema. Omaggio a Ennio Morricone” con Alberto Urso domenica 27 settembre e il concerto della Premiata Forneria Marconi, in calendario per sabato 3 ottobre.

