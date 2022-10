Messina, al via le iscrizioni alla Libera Università della Terza Età (LUTE): tutte le info

Ginnastica posturale, fotografia, storia, inglese, biodanza, alfabetizzazione multimediale e tanto altro: sono aperte le iscrizioni per la Libera Università della Terza Età (LUTE) di Messina. Le lezioni inizieranno il 31 ottobre e si potranno selezionare in base ai propri interessi personali. Nessun limite di età. Vediamo come funziona.

Non è mai troppo tardi per imparare qualcosa in più, approfondire o scoprire nuove passioni. Lo sanno bene i docenti e gli studenti delle LUTE di Messina che, con l’arrivo dell’autunno sono pronti e carichi per un nuovo anno. Dopo le difficoltà dovute al covid-19, infatti, riprendono a tutto ritmo le lezioni indirizzate alla terza età, ma non solo. Professori, liberi professionisti, studiosi, veterinari, insegnanti di yoga e persone provenienti da diversi ambiti disciplinari sono pronti a mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze con un programma fitto fitto e tutto da scoprire.

Tanti i temi che verranno affrontati tra il 2022 e il 2023. Le lezioni del primo trimestre sono già state programmate e spazieranno in vari ambiti, dalla cinestetica alla ginnastica, dalla fotografia alla storia, dall’alimentazione alla scrittura, passando per le nuove tecnologie.

Libera Università della Terza Età: come iscriversi alla Lute a Messina

Come anticipato, le iscrizioni per la LUTE di Messina sono già aperte, mentre le lezioni inizieranno il 31 ottobre e si svolgeranno in sedi diverse: Palazzo dei Leoni (ex provincia), l’IIS Verona Trento, la Palestra: ASD “ Latin Energy” di via Palermo.

Come iscriversi? Basta recarsi alla Sede della CGIL di via Peculio Frumentario nei nei giorni dispari, tra le ore 15.30 e le ore 17.30. Per informazioni è possibile telefonare ai numeri 3201838469 – 3285555516 oppure 3897986598. Il mercoledì dalle ore 17.00 alle 19.00 alla sede Caritas di Via Emilia 19, numero di telefono 3283024191. La quota di iscrizione è di 30 euro e comprende tutte le lezioni.

A questo link il calendario delle lezioni.

