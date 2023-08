Messina, al via la rimozione dei rifiuti sulla Panoramica dello Stretto

A partire da lunedì 21 agosto 2023 si procederà alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica della strada Nuova Panoramica dello Stretto, a Messina, dalla Galleria Bosurgi a Granatari. Vediamo i dettagli degli interventi da parte di MessinaServizi Bene Comune e quali saranno le modifiche alla viabilità previste.

A comunicarlo è la Città Metropolitana di Messina, che ha competenza per la tratta interessata, al via dalle ore 14.30 di lunedì 21 agosto la pulizia e la rimozione dei rifiuti che costellano i margini della strada lungo la Panoramica dello Stretto. Gli interventi, disposti da Palazzo dei Leoni, saranno realizzati con il supporto di MessinaServizi Bene Comune e dell’Amministrazione comunale, e si protrarranno per il tempo necessario alla bonifica della strada.

Per consentire agli operatori di MessinaServizi Bene Comune e ai mezzi di lavorare in sicurezza per la rimozione dei rifiuti, le attività di spazzamento, di raccolta e di pulizia, dalla Galleria Bosurgi a Granatari, lungo la Panoramica dello Stretto, saranno previste alcune modifiche alla viabilità: in particolare, ci saranno riduzioni di corsia lungo i tratti di strada interessati, sia lato monte, sia lato mare. Il consiglio, naturalmente, è quello di guidare con prudenza e non superate i limiti di velocità.

Nel corso della prossima settimana, ricordiamo, saranno eseguiti, inoltre, interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune in diverse zone della città dello Stretto, sia a Nord, che al Centro e in zona Sud: maggiori dettagli sulle aree interessate e sulle relative modifiche alla viabilità sono disponibili a questo link.

