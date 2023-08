Nuovi interventi di scerbatura a Messina: divieti di sosta fino al 6 settembre

Nuovi interventi di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune per le strade di Messina, in programma dal 17 agosto e fino al 6 settembre 2023. Per consentire agli operatori di lavorare, il Comune ha disposto alcune modifiche alla viabilità, in particolare divieti di sosta nei tratti interessati. Vediamo quali sono, le fasce orarie e tutte le informazioni utili per non incappare in una multa salata.

Scerbatura per le strade di Messina: divieti di sosta dal 17 agosto al 6 settembre

Gli interventi di scerbatura, si diceva, saranno eseguiti dalla MessinaServizi Bene Comune dal 17 agosto al 6 settembre nelle fasce orarie 6-14 e 6-16. Di seguito, le date e le strade di Messina interessate:

giovedì 17 e venerdì 18 agosto – nella fascia oraria 6-14, nella zona nord, nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato monte (rettilineo Granatari);

– nella fascia oraria 6-14, nella zona nord, nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato monte (rettilineo Granatari); lunedì 21 e martedì 22 agosto – nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato mare (rettilineo Granatari);

– nella via Consolare Pompea, dall’incrocio di via Lago Grande a piazza dell’Autonomia Siciliana lato mare (rettilineo Granatari); da lunedì 21 agosto al 6 settembre – nella fascia oraria 6-16, nella zona di Montepiselli: piazzetta palestra, vie Gelone e Noviziato Casazza; vie del Santo e Santa Marta.

I divieti di sosta, con rimozione coatta, e di transito pedonale saranno in vigore esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività di scerbatura da parte di MessinaServizi Bene Comune. Sarà garantita la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di apposita segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

