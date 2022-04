Messina, al via la gara per l’estensione della pista ciclabile: costi e progetto

È online sul portale appalti del Comune di Messina il bando di gara per i lavori che interesseranno la pista ciclabile del centro città. La procedura si concluderà il 6 maggio, l’importo a base di gara è di circa 820mila euro. Vediamo in cosa consisteranno i lavori.

L’avviso è stato pubblicato lo scorso 1 aprile 2022 sul portale appalti del Comune di Messina e riguarda, nello specifico i lavori di “miglioramento della sicurezza ed estensione della pista ciclabile urbana del centro città” che saranno finanziati con risorse provenienti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, stanziate tramite il decreto n.344 del 12 agosto 2020. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, l’importo a base i gara è di 826.819,01 euro e la scadenza per le ditte interessate a presentare un’offerta è fissata alle ore 11.00 del 6 maggio 2022.

Gli interventi riguarderanno, nello specifico, la zona del centro di Messina, in particolare: Viale S. Martino, Piazza Cairoli, via T. Cannizzaro, corso Cavour, viale Boccetta, via Garibaldi, via C. Battisti. È previsto, innanzitutto, un miglioramento delle condizioni di sicurezza della pista ciclabile esistente, attraverso la collocazione di cordoli al posto della segnaletica orizzontale che attualmente la delimita. I cordoli saranno realizzati in materiale plastico o in gomma e saranno gialli. È prevista, inoltre, l’estensione della pista, mediante la realizzazione di nuove piste anch’esse in corsia riservata delimitata da cordoli.

Il progetto per la pista ciclabile

I lavori per la rimessa a nuovo e l’estensione della pista ciclabile del centro di Messina consistono essenzialmente in:

scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso per 3 cm di spessore e 2.00 di larghezza;

pavimentazione in conglomerato bituminoso per strato di usura;

riparazione di pozzetti con sostituzione telaio e chiusino in ghisa;

esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;

collocazione di delimitatori di corsia (cosiddetti cordoli);

collocazione di segnaletica stradale verticale.

Una volta avviati, i lavori dovrebbero durare circa 3 mesi.

A questo link la scheda, il bando di gara e tutte le informazioni riguardanti i lavori.

(3)