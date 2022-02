Messina, al via i vaccini per il Papilloma Virus. Firenze: «Incentivare la prevenzione»

Da oggi, lunedì 28 febbraio, partiranno, all’interno degli spazi della Fiera di Messina, le somministrazioni dei vaccini contro il Papilloma Virus (HPV). A promuovere i vaccini è il Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Messina, in collaborazione con l’Ufficio Covid 19. «È necessario – ha detto il Commissario per l’Emergenza Covid, Alberto Firenze – incentivare la prevenzione per alcune patologie, trascurate negli scorsi mesi per la diffusione della pandemia».

Il Papilloma è il virus responsabile di una serie di patologie dell’apparato genitale, tra cui: condilomi, lesioni cervicali e neoplasie anogenitali, tumori testa collo e in particolare tumore del collo dell’utero. È possibile effettuare i vaccini contro il Papilloma Virus a partire dagli 11 anni, ed è gratuita per le donne fino al compimento dei 26 anni e negli uomini fino ai 18 anni. Inoltre, per chi ha alcune patologie, per i soggetti fragili e per i conviventi degli stessi, è possibile farla gratis fino ai 45 anni.

«I vaccini – continua Alberto Firenze – sono tra gli interventi sanitari più studiati, sicuri ed efficaci che esistano. Per questo, bisogna fare presto affinché si possa rendere il Covid e anche i tumori causati dall’HPV un ricordo del passato. Questa nuova campagna è importante perché nel corso dell’emergenza determinata dall’infezione da Covid-19, in effetti, le attività vaccinali su Papilloma Virus sono drasticamente diminuite vista la situazione emergenziale.

Abbiamo dunque previsto negli scorsi giorni – conclude Firenze – nell’ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, momenti informativi/formativi e di addestramento in Fiera a Messina con l’obiettivo di fornire al personale coinvolto le necessarie indicazioni sulle corrette procedure, al fine non solo di raggiungere le percentuali di copertura vaccinale degli anni pre-pandemia, ma di superarle, per avere una totale copertura vaccinale». La vaccinazione è prevista tutti i giorni e seguirà gli orari dell’Hub vaccinale.

