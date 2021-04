Messina, al via i contributi per lo sport: 1.750 euro ad associazioni e società

Il Comune di Messina ha dato il via alla liquidazione dei contributi per le associazioni e le società sportive dilettantistiche danneggiate dal coronavirus previsti dal progetto dell’assessorato allo Sport “Time out-Pronti a ripartire”: gli ammessi riceveranno 1.750 euro ciascuno per un totale di 300mila euro. Per ricevere i fondi sarà necessario, però, inviare ulteriore documentazione.

Si chiude il cerchio del bando lanciato a fine 2020 dall’assessore allo Sport Francesco Gallo per aiutare le ASD e le SSD di Messina a fronteggiare la crisi economica causata dal covid-19. È infatti in corso di liquidazione, spiegano da Palazzo Zanca, il sostegno economico previsto nell’ambito di “Time out-Pronti a ripartire”.

Le associazioni e le società ammesse al contributo dovranno inviare entro il 31 maggio 2021 il modello di dichiarazione sostitutiva e una copia del documento d’identità del sottoscrittore al Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese – Servizio Sport Spettacolo Sviluppo Turistico (all’indirizzo e-mail: protocollo@pec.comune.messina.it) per poter ricevere il sostegno di 1.750 euro. A questo link il modulo da compilare.

Il progetto, spiegava lo scorso dicembre l’assessore Gallo, mira a «sostenere le associazioni e le società sportive dilettantistiche regolarmente costituite nel territorio comunale attraverso un sostegno economico, finalizzato a consentire alle stesse un più agevole rilancio dell’attività sportiva allo scadere delle limitazioni imposte dalla vigente normativa per il superamento dell’emergenza derivante dall’epidemia Covid 19».

