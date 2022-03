Messina, al via all’hub in Fiera il corso di accompagnamento alla nascita: tutte le info

Al via domani, domenica 6 marzo, all’hub in Fiera di Messina, il corso informativo di accompagnamento alla nascita indirizzato alle donne in gravidanza o che intendono avere un figlio a breve. L’iniziativa prevede quattro incontri ed è stata organizzata dal commissario per l’emergenza Covid19, Alberto Firenze, in collaborazione con l’Ordine Professionale delle Ostetriche della provincia di Messina, presieduto da Maria Santo.

L’hub in Fiera di Messina si arricchisce di una nuova iniziativa dedicata alle donne. Oltre al punto informativo allestito per fornire alle donne incinte tutte le informazioni sulla somministrazione del vaccino covid-19 durante la gravidanza o l’allattamento; l’hub apre un nuovo percorso di quattro settimane sui temi della gravidanza, del parto, del puerperio e dell’allattamento. Il corso, tenuto da specialiste ostetriche, è indirizzato alle donne incinte a prescindere dalla settimana di gestazione ma anche a tutte coloro che si accingono ad affrontare questo percorso.

Gli incontri si svolgeranno nelle quattro domeniche di marzo – il 6, il 13 il 20 e il 27 marzo – dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso il padiglione 7B dell’hub della Fiera Messina. È possibile prenotare recandosi al padiglione 7B dell’hub oppure inviando una e-mail all’indirizzo segreteriaorganizzativa.commissario-acta@asp.messina.it. Referente del progetto è la dott.ssa Alessia Conti.

