Messina, aggiudicato il servizio di trasporto per gli studenti disabili delle superiori

È stato aggiudicato per 281.300,75 euro il servizio di trasporto per studenti disabili delle scuole superiori del Comune di Messina e dei comuni di Taormina, Giardini Naxos, Francavilla di Sicilia, Furci Siculo, Letojanni e S.Teresa di Riva. Il servizio è relativo ad un periodo massimo di 86 giorni.

Ad aggiudicarsi la gara aperta dalla Città Metropolitana di Messina per il servizio per l’anno scolastico 2020-2021 è l’unica ditta ad aver partecipato per il Lotto in questione (il “Lotto A” in cui ricadono i Comuni elencati), la Società Cooperativa Sociale Euroservice di Maniace (Ct).

«La Commissione aggiudicatrice – spiegano da Palazzo dei Leoni –, nella seduta del 17 settembre 2020, dopo avere esaminato la documentazione presentata dall’unica ditta partecipante per il lotto A ha proposto l’aggiudicazione del servizio che è stato offerto con un ribasso del 3% sull’importo a base di gara, per un importo contrattuale di 281.300,75 euro di cui 13.395,27 euro per iva 5%».

