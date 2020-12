Aggiudicati i lavori per i “Balconi sui laghi”: Ganzirri e Torre Faro pronti al cambio di look

Appaltata la gara per la creazione dei “Balconi sui laghi”, parte del progetto di riqualificazione dei Laghi di Ganzirri e Torre Faro, a Messina. I lavori dovrebbero iniziare già da gennaio per concludersi a giugno 2021 e prevedono tutta una serie di interventi, dalla rimessa a nuovo della staccionata che circonda i due laghi, alla potatura delle piante, al restyling di 12 affacci con il posizionamento di panchine e arredi, per finire con la costruzione di un pontile per le barche.

«Abbiamo impiegato quasi due anni – ha commentato il sindaco di Messina Cateno De Luca – per pianificare e progettare come restituire dignità ai laghi di Ganzirri e Torre Faro. Stiamo stanando tutte le fogne abusive nei laghi e stiamo completando di progettare ed appaltare le opere che nei prossimi tre anni restituiranno vivibilità e splendore a questo incantevole luogo deturpato dalle speculazioni edilizie di certi messinesi e non da madre natura».

Il progetto dei “Balconi sui laghi” i cui lavori sono stati aggiudicati per un totale di 1,2 milioni di euro, è però solo una parte del piano di riqualificazione pensato da Città Metropolitana e Comune di Messina per dare un nuovo look alla zona della riserva di Capo Peloro. Tra gli interventi che si dovrebbero susseguire nel corso dei prossimi anni ci sono anche una pista ciclabile e il rifacimento dell’impianto di raccolta delle acque meteoriche. Il tutto sarà finanziato con fondi europei (nello specifico: Pon Metro e Po Fesr),

A giugno 2021, intanto, chi vorrà fare una passeggiata all’aria aperta sul lungolago – se tutto andrà secondo i piani e i tempi previsti – si troverà davanti uno scenario ben diverso da quello attuale (ad oggi, l’area intorno al Lago di Ganzirri è piena di sterpaglie, il terreno è sterrato e scivoloso, la staccionata è pericolante o danneggiata in più punti). Il progetto prevede infatti 12 affacci (appunto, i “balconi”) con panchine per godersi il panorama, il rifacimento del camminamento e della staccionata, la rimessa a nuovo delle palme, che saranno potate e messe in sicurezza.

