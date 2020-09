Messina, 13 milioni di euro per Torre Faro e Ganzirri: come verranno spesi

Dalla pista ciclabile al progetto “Balconi sui laghi”, Ganzirri e Torre Faro saranno al centro di cinque progetti di riqualificazione finanziati con oltre 13 milioni di euro. Ad affermarlo è il sindaco di Messina Cateno De Luca che annuncia la formazione di una cabina di regia unica per la redazione dei progetti esecutivi e il prossimo avvio di interventi di pulizia straordinaria delle due zone.

Del progetto “Balconi sui laghi” il Primo Cittadino aveva parlato già la scorsa settimana, a seguito di un sopralluogo, nel comunicare la convocazione di una riunione in Sala Giunta con i tecnici del Comune di Messina e della Città Metropolitana. Oggi il progetto sembra inserirsi in un quadro più ampio che prevede tutta una serie di interventi di riqualificazione della zona dei laghi di Torre Faro e Ganzirri.

«Non serve a nessuno – ha commentato il sindaco Cateno De Luca – continuare ad avere dei laghi sporchi non fruibili con scarichi fognari di qualche villa blasonata e spero tanto di non dovermi scontrare con i difensori del “non si tocca nulla per evitare che i ratti si spaventino”».

Messina, 5 progetti per Torre Faro e Ganzirri

Riportiamo, di seguiti, i finanziamenti (per un totale di circa 13mila euro) cui ha fatto riferimento il sindaco Cateno De Luca per la riqualificazione dell’area dei laghi di Ganzirri e Torre Faro.

Mobilità dolce Pon Metro 6.100.000,00 euro;

Pon Metro 6.100.000,00 euro; Pista ciclabile 1.200.000,00 euro;

1.200.000,00 euro; Pista ciclabile secondo lotto Agenda Urbana 900.000,00 euro;

secondo lotto Agenda Urbana 900.000,00 euro; Impianto raccolta acque meteoriche Po Fesr 2014-2020 3.800.000,00 euro;

Po Fesr 2014-2020 3.800.000,00 euro; progetto Balconi sui Laghi della città Metropolitana 1.200.000,00 euro.

(47)