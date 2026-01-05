Messina. Acquario di Villa Mazzini: affidato l’incarico per la progettazione finale dei lavori di ristrutturazione

Il Comune di Messina ha affidato il servizio di progettazione per il completamento dei lavori di ristrutturazione dell’Acquario Comunale, con l’obiettivo di portare a termine la lunga e attesa opera di recupero.

L’Assessore all’Arredo urbano Massimiliano Minutoli ha espresso grande soddisfazione per il passo avanti verso il completamento di questo importante intervento: “L’affidamento della progettazione finale rappresenta una tappa fondamentale della volontà dell’Amministrazione per la restituzione alla cittadinanza di un luogo simbolo l’Acquario Comunale, come una struttura moderna, accessibile e sostenibile. Continueremo a lavorare con impegno per rispettare i tempi e garantire la qualità dell’intervento, nel pieno rispetto dell’ambiente e delle necessità della comunità”.

L’incarico, che include la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo e la direzione dei lavori, è stato assegnato alla società Ingegnolab S.r.l. – S.T.P. per un importo contrattuale di circa 110.000 euro (al netto di oneri e IVA). L’intervento complessivo, che rientra nel programma Poc Metro 2014-2020, ha una dotazione finanziaria totale di 1,4 milioni di euro. Il Comune di Messina dovrà rendicontare tale somma entro la scadenza del 31 dicembre 2026, motivo per cui si è scelto di procedere con un affidamento diretto tramite la piattaforma MEPA, selezionando un operatore con esperienza comprovata nel settore, per garantire il rispetto delle tempistiche strette.

Il team tecnico, guidato dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) ing. Sergio Puliatti, avrà a disposizione 75 giorni naturali e consecutivi per la consegna degli elaborati progettuali. Inoltre, nell’ambito della ristrutturazione, sarà integrato l’adozione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM), per garantire che i lavori seguano i più moderni standard di sostenibilità e rispetto per l’ambiente.

