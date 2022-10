Messina, a Villa Dante una festa “da paura” per Halloween

Anche Messina si prepara alla Festa dei Morti, quella che negli Stati Uniti prende il nome di Halloween, in cui grandi e piccoli si travestono in modo “terrificante” per spaventare gli spiriti. Così a Villa Dante, la Messina Social City, organizza per oggi, lunedì 31 ottobre 2022, dalle 16, una “festa da paura”.

«Il 31 ottobre – scrive la società partecipata del Comune di Messina – è ormai una data entrata nella tradizione italiana, i bambini attendono la festa come un “ secondo carnevale” ed è per questo che non potevamo non organizzare un pomeriggio “da brivido” a Villa Dante. Vieni con la tua famiglia e i tuoi amici. Dolcetti e Scherzetti per tutti».

Nella tradizione statunitense, infatti, bambini mascherati girano per le strade dei loro quartieri nella notte di Halloween bussando alle porte e pronunciando la “formula magica” del 31 ottobre: dolcetto o scherzetto? Non fatevi trovare impreparati!

