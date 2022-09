Messina, a Villa Dante inaugurazione del progetto “Estate Addosso 2022”

Alle 19:00 di oggi, lunedì 12 settembre, all’Arena di Villa Dante, il Sindaco di Messina Federico Basile e la sua Giunta, inaugureranno la seconda edizione del progetto “Estate Addosso 2022”. Si tratta del programma di borse lavoro rivolto ai giovani della città dello Stretto promosso dalla Messina Social City.

Lunedì 22 agosto, infatti, si sono chiusi i termini per aderire al progetto e stasera verranno firmate ufficialmente le convenzioni tra la Messina Social City, rappresentata dalla Presidente Valeria Asquini e dal Consiglio d’Amministrazione, e le 58 Aziende Ospitanti, che hanno aderito al progetto. I beneficiari, 676 ragazzi tra i 18 e i 25 anni, riceveranno una borsa di 600 euro mensili per un periodo determinato di 2 mesi, anche non continuativi, per 25 ore settimanali, distribuite su cinque giorni, compresi domenica e festivi.

Messina: Estate Addosso 2022

A questo link i nomi dei beneficiari delle borse lavoro del progetto “Estate Addosso 2022“. Qui, invece, di cosa si occuperanno:

Manutenzione del verde;

Trasporto di persone con veicolo leggero;

Informazione, promozione ambientale e del territorio;

Gestione dell’immagine, promozione e servizi turistici e del tempo libero;

Servizi di portineria, custodia e vigilanza;

Animazione sociale, socio-culturale e ricreativa;

Assistenza alle strutture educative;

Collaborazione ai servizi di cucina, sala e bar;

Attività amministrativa, compresa segreteria e archivio;

Attività inserimento dati e transizione digitale;

Tutela ambientale e del verde, pulizia della spiaggia, altri servizi relativi al territorio e all’ambiente;Servizi di distribuzione commerciale;

Settore benessere;

Filiera agroalimentare

