Messina. A Settembre arriva la sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro

Dal 27 al 29 settembre 2024 si svolgerà la sesta edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro. Nella bellissima spiaggia di Torre Faro, i tre capi della Sicilia si riuniranno per un evento coloratissimo all’insegna del sole, del mare e del divertimento.

Questa edizione sarà internazionale: per la prima volta, infatti, arriveranno per l’occasione nella città dello Stretto aquilonisti da fuori Italia.

Il programma della sesta edizione del Festival degli Aquiloni è ancora in fase di aggiornamento ma, senza dubbio, a rendere come sempre indimenticabile questo evento ci saranno workshop, laboratori, musica, arte, mostre e molto altro ancora, per grandi e piccoli. Anche quest’anno l’evento è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro.

La scorsa edizione ha visto la partecipazione di molti turisti e altrettanti messinesi, spinti dalla voglia di mettersi con il naso all’insù e vivere momenti di allegria, circondati da colori, mare e, ovviamente, aquiloni da far volare in cielo.

Non resta che aspettare Settembre per partecipare ad uno degli eventi a cui i messinesi (e non solo) di tutte le età si sono davvero affezionati!

Programma per la sesta edizione del Festival degli Aquiloni

Al momento il programma delle giornate è così suddiviso:

Venerdì 27 Settembre dalle ore 15:00 alle 20:00

Sabato 28 Settembre dalle ore 10:00 alle 20:00

Domenica 29 Settembre dalle ore 10:00 alle 20:00

(12)