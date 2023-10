Ultimo giorno per il Festival degli aquiloni di Capo Peloro 2023: il programma – FOTO

Ultimo giorno per godersi lo spettacolo del Festival degli aquiloni di Capo Peloro 2023 in riva allo Stretto di Messina e ancora tantissimi eventi in programma per grandi e piccini. L’appuntamento oggi, domenica 1 ottobre, alla spiaggia “La Punta” di Torre Faro. Lo start alle ore 10.00, la chiusura alle 21.00, dopo il concerto dei “Camurria”. L’evento, giunto alla sua V edizione, è organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro.

Tra le attività da non perdere si segnalano: il giro sui pony di Mater Vitae, riservato ai più piccoli; una visita al MACHO (Museo di arte moderna e contemporanea Horcynus Orca) con la sua sala immersiva e interattiva, l’area dedicata ai pesci dei fondali abissali dello Stretto, le mostre e le installazioni, come la “stanza del vento” de ituoigelatinipreferiti; la caccia al rifiuto con i volontari di PuliAMO Messina; i giochi medievali con l’associazione Cuore di Drago; i cantastorie dell’associazione ARB; il live drawing dell’Officina del Sole; i laboratori di aquiloni; le bolle di sapone del Circobaleno e tantissimo altro. Il programma completo suddiviso per fasce orarie è disponibile in fondo all’articolo.

Festival degli aquiloni di Capo Peloro 2023: le FOTO della seconda giornata

Il programma di domenica 1 ottobre 2023

10.00 / 19.00 Esibizioni Aquilonisti

10.00 / 20.00 PRO-Market – Piazza Lanternino

10.00 – 13.00 / 14.30 – 19.00 LAB. Aquiloni – Arena Capo Peloro, Area Ex Sea Flight

10.00 / 19.00 Museo MACHO – Sala Immersiva – Mostra Letizia Bucalo – Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 19.00 Giochi medievali – Giardino delle Sabbie, Fondazione Horcynus Orca

10.00 / 18.00 Giro con i Pony, Ass. Mater Vitae – Sotto il Pilone

10.00 / 19.00 Attività con gli alunni dell’Istituto Nautico “CAIO DUILIO” – 1° piano della Fondazione Horcynus Orca

10.00 Radio Zenith – Salotto Pegaso – Piazza Lanternino

11.00 / 13.00 Caccia al rifiuto, Puliamo Messina – Arena Capo Peloro, Area ex Sea Flight

11.00 / 13.00 National Geographic: alla scoperta di Capo Peloro – Mostra di Foto e Oggetti, Gruppo Scouts Agesci Ganzirri 1 – Piazza Lanternino

Ore 13.00 – 14.30 – PAUSA PRANZO

15.30 / 17.00 Live Drawing Officina del Sole e Gianluca Gugliotta

16.00 / 17.00 Living Library, Associazione Crescendo – Sala Consolo, Fondazione Horcynus Orca

16.00 DjSet con Morgan Maugeri – Piazza Lanternino

16.30 / 17.00 Spettacolo Bolle di sapone Circobaleno – Piazza Lanternino

17.00 / 19.00 Firmacopie, Gianluca Gugliotta, Lelio Bonaccorso e Officina del Sole – Stand Pro Loco Capo Peloro, Arena Capo Peloro

17.30 / 18.30 I cantastorie dell’8 – Bus Storico, Ass. ARB – Slargo della Fondazione Horcynus Orca (turni: 10:30 – 11:30 – 16:00 – 17:00)

18.00 Performance di danza, Collettivo Spazio 22 – Terrazza Fondazione Horcynus Orca

18.00 Live Music “I Camurria” – Piazza Lanternino.

Chiusura ore 21.00

In via Lanterna e via Fortino, inoltre, le “Vie della Poesia” e le “Vie degli Origami”.

