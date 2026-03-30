Messina. A Fondo Basile/De Pasquale nuovo modello di risanamento con gli alloggi green

Il cantiere per la costruzione di 60 alloggi green a Fondo Basile/De Pasquale, a Messina, è entrato nella fase produttiva centrale. Questo porterà in poche settimane alla definizione della sagoma degli edifici, così come emerso dal sopralluogo periodico di Invitalia. Quest’ultimo è il soggetto attuatore della Struttura commissariale al risanamento. È iniziato, infatti, il montaggio dei pannelli strutturali in X-LAM, una tecnologia innovativa sempre più diffusa nell’edilizia contemporanea di tutta Europa. Questa tecnologia consente di migliorare le prestazioni energetiche, incrementare la sostenibilità, assicura tempi di costruzione più brevi e garantisce elevati standard di sicurezza antisismica.

Alloggi green Messina: rispetto del cronoprogramma

È la prima volta che la Struttura commissariale, guidata dal presidente della Regione, assieme a Invitalia realizza direttamente gli immobili, con una tecnologia ad alta sostenibilità ambientale e la più moderna metodologia di costruzione (BIM). L’obiettivo è creare un nuovo modello di risanamento, realizzando immobili integrati nel territorio e dotati dei migliori standard di sicurezza. Le fondazioni sono in cemento armato, mentre i pannelli X-LAM (strutture in legno massiccio a strati incrociati), che costituiscono l’ossatura degli edifici, garantiscono elevata resistenza statica e antisismica, isolamento termico e acustico.

Il cantiere è innovativo anche nell’utilizzo della metodologia di costruzione Bim, con la digitalizzazione integrata di tutto il ciclo vitale dell’opera pubblica (dalla progettazione alla realizzazione, fino alla manutenzione).

I lavori stanno procedendo nel rispetto del cronoprogramma, che prevede la consegna nel febbraio 2027. Un nuovo sopralluogo al cantiere si è tenuto nei giorni scorsi alla presenza del rup di Invitalia, architetto Massimo Baragli, del sub commissario al risanamento, Santi Trovato, degli ingegneri Carmelo Ridolfo e Gaetano Arrigo della Struttura commissariale, del direttore dei lavori Calogero Baldo e dei rappresentanti delle imprese Cosedil e Rubner Holzbau.

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