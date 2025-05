Mensa scolastica Messina: dal 1° giugno la domanda per il contributo nell’anno 2024/2025

Il Comune di Messina comunica che dal 1° Giugno e fino al 30 Giugno 2025, sarà possibile presentare domanda per avere un contributo economico a sostegno delle spese sostenute per la mensa scolastica nell’anno 2024/2025.

L’iniziativa è rivolta alle famiglie con bambini iscritti alle scuole dell’infanzia pubbliche statali (fascia 3-6 anni). Si inserisce nell’ambito delle azioni finanziate dal Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e

istruzione, previsto dal Decreto Legislativo n. 65/2017.

Mensa scolastica Messina: chi e come può presentare domanda

La domanda può essere presentata dai genitori dei bambini iscritti per l’A.S. 2024/2025 alle scuole dell’infanzia pubbliche statali del Comune di Messina, che abbiano sostenuto spese per il servizio mensa nel periodo

compreso tra il 1° ottobre 2024 E IL 31 maggio 2025, e che non abbiano già ricevuto altri rimborsi o contributi per la stessa finalità.

L domande devono essere compilate esclusivamente online, attraverso lo sportello telematico del Comune di Messina, disponibile all’indirizzo:

https://sportellotelematico.comune.messina.it/procedure3Ac_f158%3Aerogazione.contributo.mensa.scolastica

Alla domanda dovranno essere allegati:

l’attestazione ISEE in corso di validità , utile per determinare la fascia di contribuzione;

, utile per determinare la fascia di contribuzione; la documentazione che dimostri le spese effettivamente sostenute per il servizio di mensa scolastica nel periodo compreso tra ottobre 2024 e maggio 2025.

Le percentuali del rimborso

Il contributo sarà determinato in base all’ISEE della famiglia che presenta la richiesta. Le percentuali di rimborso variano secondo le seguenti fasce:

90% della spesa per chi ha un ISEE fino a 2.000 euro;

70% della spesa per ISEE compresi tra 2.000 e 9.000 euro;

50% della spesa per famiglie con ISEE tra 9.000 e 15.000 euro;

30% della spesa per ISEE compresi tra 15.000 e 25.000 euro;

20% della spesa per chi supera i 25.000 euro di ISEE.

Nel caso in cui le risorse disponibili non siano sufficienti a coprire tutte le domande, verrà data precedenza ai nuclei familiari con ISEE più basso.

È importante sapere che il contributo non può essere sommato ad altri benefici simili già ottenuti. Tuttavia, se dovessero rimanere fondi inutilizzati, sarà possibile redistribuirli proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare il Servizio Pubblica Istruzione al numero 090/7723441.

