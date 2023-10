Meeting del turismo a Messina: il programma della prima giornata e come iscriversi

Quasi tutto pronto per la prima edizione del “Meeting del turismo“: mercoledì 18 ottobre, a Messina, arrivano 25 esperti, tra giornalisti del settore e potenziali investitori che avranno la possibilità di scoprire il territorio attraverso un programma ricco di attività: escursioni, dibattiti, workshop e incontri, che proseguiranno fino a sabato 21.

«All’appuntamento – si legge nella nota – prenderanno parte autorevoli relatori del settore turistico nazionale, buyers, giornalisti di riviste specializzate e influencer provenienti dall’Italia e dall’estero, che giungeranno in città, ospiti del Comune, per conoscere il territorio e gli operatori locali, al fine di inserire Messina nei circuiti del turismo nazionale e internazionale. Una scommessa e una grande opportunità per gli operatori locali per entrare in contatto e presentare i propri prodotti e servizi a coloro che sono chiamati a “vendere” e promuovere su larga scala il Brand Messina».

L’iniziativa, che fa parte dell’azione ME 1.3.1.c del Programma POC (Piano Operativo Complementare), è organizzata in collaborazione con la Travel Open Day e la Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici (FEISCT).

Il programma della giornata di mercoledì 18 ottobre:

alle 16.00, al Palacultura: Plenaria di apertura, con il sindaco Federico Basile e gli assessori alle Politiche Turistiche Enzo Caruso e alle Attività Produttive Massimo Finocchiaro . Intervengono: Pietro Franza , Presidente Sicindustria – Messina; Fabrizio Spada, Rappresentanza Parlamento Europeo in Italia; Giuliana De Francesco , Responsabile unità Coordinamento attività di rilevanza europea e internazionale, Servizio III Relazioni internazionali del Segretariato generale MiC; Raffaele Palumbo dell’Osservatorio Internazionale Emergenza Turismo; Leandro Ventura dell’Istituto Centrale Beni Culturali Immateriali; Antonio Barreca , Direttore Generale Federturismo; Marco Zaccarelli Presdiente Radici Piemontesi delle radici;

Come iscriversi al Meeting del turismo di Messina

L’Amministrazione invita gli operatori locali del turismo collegati alla ristorazione, alla ricettività alberghiera ed extra-alberghiera, ai trasporti turistici, alle guide specializzate, alle agenzie di viaggio, ai tour operator, e ai gestori di siti di interesse, di partecipare al “Meeting del turismo” di Messina seguendo le modalità di seguito indicate:

collegarsi al sito https://turismo.comune.messina.it;

compilare e inviare il modulo di registrazione “Plenaria del Meeting del Turismo a Messina” per partecipare alla Conferenza di presentazione dell’evento;

compilare e inviare il modulo di registrazione “Prenotazione B2B al Meeting del Turismo a Messina”.

A questo link il programma completo dell’iniziativa.

