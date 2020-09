“Match it now”: a Messina una settimana dedicata alla donazione del midollo osseo

Dal 21 e fino al 25 settembre – negli ambulatori dell’Ospedale Papardo di Messina – la settimana nazionale della donazione del midollo osseo.

Si intitola Match it now ed è la campagna nazionale dedicata alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali. L’evento – dal 19 al 26 settembre – è promosso dal Ministero della Salute, dal Centro Nazionale Trapianti, dal Centro Nazionale Sangue, Sangue, Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), dalla Federazione ADMO e dalla Federazione ADOCES, in collaborazione con l’associazione Adisco.

«La solidarietà è il motore della nostra società – commenta il Direttore Generale dell’A.O. Papardo Mario Paino – e in queste settimane dobbiamo puntare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione, spesso dimenticata. Aiutare il prossimo è una missione che non riguarda solo medici e personale sanitario ma tutti quanti noi per fare la differenza».

Settimana della donazione del midollo osseo a Messina:

Dal 21 al 25 settembre, all’interno degli ambulatori al 9° piano dell’Ospedale Papardo, gli specialisti svolgeranno incontri per sensibilizzare i giovani tra i 18 e i 35 anni sulla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche. Gli ambulatori saranno aperti:

dalle 08.30 alle 13.00

Inoltre il laboratorio di tipizzazione HLA, già centro di riferimento per la donazione del midollo osseo, coordinato dalla dott.ssa Giuffrida sarà raggiungibile tramite prenotazione allo 090 3993247 per gli esami preventivi.

In caso di idoneità si potrà donare il midollo poiché sarà possibile ricevere tutte le informazioni sulla donazione e accedere direttamente al primo screening necessario all’iscrizione al Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo – IBMDR.

(5)