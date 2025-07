Marracash in concerto a Messina il 5 luglio: provvedimenti vari e servizio ATM

In occasione del concerto di Marracash a Messina, in programma sabato 5 luglio, alle ore 21 circa, allo stadio “Franco Scoglio”, in località San Filippo, il servizio Mobilità Urbana ha adottato specifici provvedimenti per regolamentare la circolazione nell’area urbana coinvolta.

Concerto Marracash a Messina: modifiche e restrizioni

Tra i provvedimenti per il concerto di Marracash a Messina si segnalano:

Viabilità e sosta: modifiche e restrizioni

Dal 4 al 6 luglio verranno adottati provvedimenti temporanei riguardanti sosta, transito veicolare e accessi nelle zone adiacenti allo stadio e lungo i principali percorsi di afflusso.

Via degli Agrumi (accesso al Palasport San Filippo):

Divieto di sosta dalle 17:00 del 4 luglio alle 03:00 del 6 luglio.

Divieto di transito dalle 08:00 del 5 luglio alle 03:00 del 6 luglio, eccetto veicoli autorizzati, forze dell’ordine, mezzi di soccorso, moto e scooter con accesso all’area blu (max 400 posti).

Bretella dello svincolo San Filippo (via Nicolò Carosio):

Accesso vietato dalle 11:00 del 5 luglio alle 03:00 del 6 luglio, con eccezioni per forze dell’ordine, taxi, mezzi di emergenza e persone con disabilità con contrassegno.

Parcheggi riservati: aree rossa, verde e gialla (accesso con tagliando da acquistare entro le ore 17:00 del 5 luglio).

aree rossa, verde e gialla (accesso con tagliando da acquistare entro le ore 17:00 del 5 luglio). Strada di collegamento con la S.P. Santa Lucia:

divieto di sosta dal 4 luglio (ore 17) al 6 luglio (ore 03);

divieto di transito il 5 luglio dalle 08:00 alle 03:00 del giorno successivo.

Parcheggio verde – Strada comunale San Filippo superiore:

Stessa regolamentazione: sosta vietata dal 4 luglio, transito interdetto il 5 luglio.

Rotatoria a monte dell’area parcheggio rosso:

Chiusa per obbligare i veicoli a dirigersi verso la tangenziale al termine dell’evento.

Via Orso Mario Corbino:

Divieto di sosta h24 dalle 08:00 del 5 luglio alle 03:00 del 6 luglio, per riserva agli autobus.

Ulteriori divieti

Le modifiche riguardano inoltre:

Trasporto pubblico e navette

Navette ATM in servizio tra l’area ZIR e lo stadio, con fermata passeggeri in via Sacra Famiglia. Al termine del concerto, imbarco su via Adolfo Celi.

Autobus privati: saranno attestati su via Carosio e sulla perimetrale dello stadio secondo disponibilità. La partenza sarà regolata dalla Polizia Municipale.

Taxi

Area di sosta riservata all’esterno del parcheggio rosso (slargo della bretella via Carosio).

Accesso consentito sia da via Adolfo Celi che dalla tangenziale.

Restrizioni per mezzi pesanti

Divieto di transito ai veicoli >3,5 t: dalle 14:00 del 5 luglio alle 03:00 del 6 luglio su vie principali (La Farina, U. Bonino, Taormina, Adolfo Celi, G. La Pira).

Divieti di sosta su numerose strade urbane (Taormina, Adolfo Celi, G. La Pira) a partire dalle ore 21:00 del 4 luglio.

Divieti e ordinanza sindacale

Con ordinanza del sindaco Federico Basile sono stati imposti divieti per motivi di sicurezza:

Stop alla vendita e consumo di alcolici >5°, bottiglie in vetro, lattine e spray urticanti.

Divieto di commercio itinerante, bagarinaggio e vendita non autorizzata di gadget nell’area dello stadio e nelle vie adiacenti.

Solo lo staff ufficiale dell’organizzazione potrà vendere articoli promozionali.

Aree di parcheggio ATM collegate tramite navetta

Saranno attive anche le aree parcheggio ATM di: Z.I.R., Villa Dante, Zaera, Cavalcavia FS, Cavallotti, Annunziata Ovest ed Est, tutte servite da bus navetta verso lo stadio.

Concerto Marracash a Messina: servizi ATM

Il famoso rapper italiano si esibirà sabato sera, 5 luglio, alle ore 21 allo Stadio Franco Scoglio di Messina.

In occasione dell’evento musicale organizzato dal Comune di Messina, ATM ha predisposto un piano straordinario di mobilità per agevolare il raggiungimento dello stadio e garantire il deflusso in sicurezza del pubblico.

Servizi speciali attivi:

Autobus dedicati collegheranno il Viale della Libertà (fronte sbarchi Caronte&Tourist) direttamente con lo Stadio Franco Scoglio (San Filippo).

Navette speciali partiranno:

dalla Stazione Centrale

dallo ZIR con destinazione via Adolfo Celi (ex S.S. 114), in prossimità del bivio per lo stadio.

Orari servizio navette:

Attivo dalle ore 10:00 fino alle 21:00, orario di inizio del concerto.

Dopo l’evento, il servizio riprenderà e sarà garantito fino al completo deflusso del pubblico.

Costo del biglietto andata/ritorno: €4,00

Modalità di acquisto:

Tramite app: ATM MovUp, Money Go, DropTicket, Tabnet;

Presso le rivendite affiliate SIR della provincia di Messina e Reggio Calabria;

Presso tutti i parcometri cittadini.

Presso emettitrici automatiche H24 situate a:

Santa Margherita;

Zir;

Villa Dante;

Cavallotti;

Stazione Centrale;

Annunziata;

Torre Faro (Via Circuito – Statua Padre Pio).

Nei punti vendita ATM Spa:

Sbarchi Caronte&Tourist

Stazione Centrale

Per vivere al meglio il concerto di Marracash a Messina, evita lo stress del traffico e scegli la comodità dei servizi speciali ATM!

