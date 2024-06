Marefestival Premio Troisi a Salina: quest’anno si ricordano anche i trent’anni del “Postino”

Tutto pronto per la tredicesima edizione del Marefestival Premio Troisi che si svolgerà a Salina dal 14 al 16 giugno. La manifestazione, che celebra il ricordo dell’attore napoletano Troisi, avrà la partecipazione di importanti nomi del cinema, della comicità e della musica. Il festival sarà inaugurato da Maria Grazia Cucinotta, madrina dell’evento.

Marefestival Premio Troisi è organizzato dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale. Il festival sarà preceduto da una serata anteprima, giovedì 13 giugno, nella terrazza del porto turistico Capo d’Orlando Marina.

Marefestival Premio Troisi: un programma ricchissimo

La giornalista Patrizia Casale ha dichiarato: «quest’anno la novità è la serata al Porto di Capo d’Orlando con i nostri fantastici ospiti, il 13 giugno. Il trait d’union sarà il mare che ci porterà a Salina, dove non mancherà la musica; quella siciliana d’autore con Mario Incudine e poi un altro grande siciliano, Alberto Urso. Si tratta di due immagini diverse di musica ma sicuramente tanto spettacolo per un’isola che è già sold out con tanti ospiti che verranno a vivere con noi l’atmosfera di Marefestival».

Massimiliano Cavaleri ha ricordato i nomi del cinema che saranno presenti: Francesco Pannofino, Carla Signoris, Francesca Inaudi, Alessio Boni, Barbara Bouchet e Uccio De Santis. Il giornalista ha aggiunto: «anche quest’anno abbiamo un programma richissimo di contenuti, incontri, interviste e premiazioni, a cominciare dalla nostra immancabile madrina: Maria Grazia Cucinotta. Quest’anno, il festival è particolarmente importante perchè sono i trent’anni del “Postino”, girato prevalentemente a Salina. Maria Grazia sarà con noi alla tredicesima edizione di Marefestival Premio Troisi anche con il suo ultimo film: “Gli agnelli possono pascolare in pace” e con il produttore Corrado Azzolini a cui daremo il Premio Troisi. Ci saranno tantissimi altri nomi del cinema».

Gli ospiti del festival

Chi sono gli ospiti del Marefestival Premio Troisi?

Francesco Pannofino è una delle voci più rappresentative del grande schermo, entrato nella storia del cinema dando anima e corpo ai personaggi indimenticabili che ha interpretato sia come attore che come doppiatori,

Carla Signoris, una delle attrici più eleganti e raffinate della commedia italiana,

Francesca Inaudi, volto giovane ma già apprezzata in Italia e anche all'estero,

Sergio Friscia, esplosione di allegria, attore, conduttore televisivo e radiofonico, amatissimo in programmi come "I Fatti Vostri" e "Striscia la Notizia",

Alessio Boni, numero uno del teatro italiano e del cinema che ha iniziato i suoi successi con "La meglio gioventù",

Barbara Bouchet, icona ancora oggi di fascino e sensualità, protagonista delle commedie sexy all'italiana degli anni '70,

t, icona ancora oggi di fascino e sensualità, protagonista delle commedie sexy all’italiana degli anni ’70, Uccio De Santis, comico che sta inventando un nuovo modo di fare ironia made in Puglia.

(2)