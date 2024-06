Salina: tutto pronto per celebrare Troisi con il “Marefestival Salina Premio Troisi”

Il 4 giugno 1994 moriva Massimo Troisi, celebre attore napoletano, noto per il film “Il Postino”. Il film, girato principalmente a Salina, aveva ottenuto cinque nomination agli Oscar e ha vinto per la migliore colonna sonora. A trent’anni dalla sua scomparsa, l’isola dove il poeta Neruda (Philippe Noiret) incontrava il postino Mario Ruoppolo è pronta per celebrarlo come ogni anno col Marefestival Salina Premio Troisi, da venerdì 14 giugno a domenica 16. Il festival è organizzato dai giornalisti messinesi Massimiliano Cavaleri e Patrizia Casale.

Il parterre di ospiti al “Marefestival Salina Premio Troisi”

Tra gli ospiti della tredicesima edizione del festival ci saranno: Alessio Boni, Francesca Inaudi, Corrado Azzollini, Uccio De Santis, Mario Incudine, Francesco Pannofino, Carla Signoris, Barbara Bouchet, Sergio Friscia e Alberto Urso, con Maria Grazia Cucinotta come madrina dell’evento.

Alessio Boni, noto per il suo ruolo in “La meglio gioventù” di Marco Tullio Giordana, sarà presente insieme a Francesca Inaudi, che ha lavorato con registi come Cristina Comencini e Paolo Virzì e recentemente è stata protagonista ne “L’ordine del tempo” di Liliana Cavani.

Francesca Inaudi inizia la sua carriera al Piccolo Teatro di Milano, lavorando con registi come Giorgio Strehler e Luca Ronconi. Nel 2004 fa il suo debutto cinematografico e da allora ha recitato in numerosi film diretti da registi di rilievo come Cristina Comencini, Paolo Virzì e Mario Martone, partecipando anche a produzioni internazionali. Nel 2023 è scelta da Liliana Cavani per un ruolo da protagonista nel film “L’ordine del tempo”.

Corrado Azzollini, produttore e presidente del gruppo Draka Cinema, verrà premiato per il suo film “Gli agnelli possono pascolare in pace”, mentre Uccio De Santis, celebre comico, sarà presente grazie alla collaborazione con RiCa Eventi.

Uccio De Santis, di origini pugliesi, è diventato famoso grazie al programma “La Sai l’Ultima?” su Canale 5. Il premio “Gino Bramieri” ha segnato l’inizio della sua carriera nei teatri, in televisione e al cinema, con apparizioni in film e fiction diretti da registi come Carlo Vanzina. Conduce il programma “Stasera con Uccio” su Rai2 e ha un seguito di oltre 2 milioni di follower sui social media.

Mario Incudine, cantautore siciliano di grande successo, si esibirà in rappresentanza della musica. Il festival si aprirà venerdì 14 giugno alle 18.30 nel porticciolo turistico Marina di Salina, alla presenza di Renato Marconi e Gaspare Castro.

