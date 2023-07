Manutenzione strade provinciali di Messina: stanziati 10 milioni di euro per la messa in sicurezza

La Città Metropolitana ha bandito 5 appalti per la manutenzione delle strade provinciali di Messina per un ammontare di circa 10 milioni e 600 mila euro. Come chiarito dal Sindaco Metropolitano Federico Basile, i bandi di gara intervengono a supplire alle attuali carenze di organico: «Ho proceduto ad attivare le procedure del caso per affrontare le urgenze evidenziate dai Sindaci dei Comuni in modo da garantire la sicurezza della viabilità provinciale. Oltre dieci milioni e mezzo di euro saranno garantiti – ha dichiarato – per la manutenzione ordinaria attraverso un accordo quadro che ci permetterà di supplire alle attuali carenze di organico».

I lavori previsti riguarderanno, a vario titolo: il consolidamento dei tratti dissestati; la pulizia e la scerbatura dei cigli stradali; il ripristino e/o la regolarizzazione della pavimentazione stradale; la messa in sicurezza delle scarpate; il potenziamento delle protezioni a valle; il miglioramento e/o potenziamento della funzionalità idraulica delle opere esistenti (cunette, pozzetti, tombini).

Manutenzione delle strade provinciali di Messina: gli interventi previsti

Gli interventi di manutenzione stradale provinciale previsti dai bandi di gara riguarderanno:

Strada provinciale 161 Alcara li Fusi, per un importo di euro 3.127.270; Strade comunali e provinciali dell’Area Interna Nebrodi, per un importo di euro 4.485.120; Strade provinciali della Zona Omogenea Tirrenica Centrale – Eolie, per un importo di euro 1.000.000; Strade provinciali della Zona Omogenea Messina – Ionica Alcantara, per un importo di euro 1.000.000; Strade provinciali della Zona Omogenea Nebrodi, per un importo di euro 1.000.000.

Il primo appalto punterà a consolidare i tratti dissestati, risagomare le cunette e le caditoie, ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale e le barriere di protezione e migliorare il drenaggio delle acque di falda. Il secondo appalto riguarderà l’affidamento quadriennale dei lavori di manutenzione straordinaria delle arterie stradali coinvolte.

Gli ultimi tre appalti riguarderanno, infine, la manutenzione ordinaria, straordinaria e il pronto intervento delle strade provinciali e a penetrazione agricola. Le priorità di intervento – si legge nella nota – saranno stabilite dalla Direzione dei Lavori tenendo conto di tutte le necessità.

Città Metropolitana di Messina: investimenti previsti

Le gare di appalto bandite dalla Città Metropolitana per la manutenzione delle strade provinciali di Messina puntano a risolvere le numerose criticità presenti nel territorio. Già qualche mese fa, con l’approvazione dello schema di bilancio di previsione, il Sindaco Metropolitano aveva annunciato una serie di finanziamenti riguardanti non solo la viabilità e le infrastrutture stradali, ma anche l’edilizia scolastica e la tutela del territorio e dell’ambiente.

