Scuole, strade, ambiente: approvato lo schema di Bilancio di Previsione della Città Metropolitana di Messina

Investimenti pubblici pari a 308 milioni di euro: questo il dato che salta all’occhio all’interno dello schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 approvato ieri, 24 maggio, per la Città Metropolitana di Messina. Soddisfatto il sindaco, Federico Basile: «Stiamo rispettando la tempistica degli adempimenti amministrativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi».

Approvato dal sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile, alla presenza della Segretaria Generale, Rossana Carrubba, e della dott.ssa Maria Grazia Nulli, Dirigente reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”, lo schema di Bilancio di Previsione 2023/2025 dovrà ora essere valutato dalla Conferenza Metropolitana per il via libera definitivo. Una volta approvato, sarà possibile spendere le risorse previste.

In particolare, all’interno del Bilancio di Previsione 2023/2025 sono compresi investimenti pubblici che, anche in virtù dei finanziamenti legati al Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), raggiungono i 308 milioni di euro, un dato in forte incremento rispetto a quello del 2022, che si era attestato sui 267 milioni, e ai 54 milioni del 2021.

A commentare, il sindaco della Città Metropolitana di Messina, Federico Basile: «Così come programmato nei mesi scorsi – afferma – stiamo rispettando la tempistica degli adempimenti amministrativi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi, ponendo in primo piano progetti dedicati alla sicurezza delle scuole, della viabilità provinciale e della sostenibilità ambientale, e coinvolgendo attivamente ogni singolo Comune del territorio metropolitano tramite proposte e confronti costanti. Tutto ciò rappresenta un percorso di sviluppo, già iniziato dall’Amministrazione che mi ha preceduto, che punta a migliorare la qualità dei servizi che Palazzo dei Leoni eroga sull’intero territorio metropolitano».

Le risorse serviranno a finanziare interventi riguardanti l’edilizia scolastica, la viabilità e le infrastrutture stradali, la tutela del territorio e dell’ambiente.

