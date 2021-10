Maltempo a Messina, Cacciotto: «Urge al più presto pulizia tombini»

Il consigliere della Terza Municipalità Alessandro Cacciotto chiede una pulizia urgente delle griglie e dei tombini di tutta la città di Messina e della Terza Municipalità. La richiesta dell’esponente di Fratelli d’Italia Urge arriva dopo il maltempo che ha già investito Messina nelle scorse settimane, creando disagi soprattutto a Ganzirri e Torre Faro.

«Non si pretendono miracoli per dei sottoservizi spesso obsoleti – spiega Cacciotto – ma ciò che si chiede all’amministrazione comunale ed in particolar modo all’AMAM è un intervento massiccio ed a tappeto. Purtroppo le prime piogge in città hanno per l’ennesima volta messo in evidenza la fragilità del sistema di raccolta acque bianche a causa, assai spesso, di griglie e tombini occlusi».

«Ogni anno – aggiunge –, ormai da tantissimi anni, il problema purtroppo si ripresenta con veri e propri allagamenti in occasione delle piogge e con tanti cittadini e commercianti costretti a fare i salti mortali per raggiungere le proprie abitazioni e le proprie attività. Il consiglio della Terza Municipalità ha da sempre dato il proprio contributo sulla questione, deliberando richieste di interventi, che spesso purtroppo vengono disattesi.

Sarebbe inoltre importante, oltre che tempestivamente opportuno, che gli interventi di pulizia delle griglie e dei tombini avvenisse durante il periodo estivo, quando le piogge sono assenti o comunque sporadiche».

Cacciotto ha infine invitato AMAM a mettere in campo una task force per provvedere con la pulizia di griglie e tombini che possa quindi scongiurare il pericolo allagamenti a cui si è purtroppo abituata Messina.

(12)