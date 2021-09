Maltempo a Messina: Ganzirri e Torre Faro allagate alle prime piogge di settembre – FOTO

Torna il maltempo a Messina e ai primi giorni di pioggia la città già si allaga. A soffrire i maggiori disagi sono, come di consueto, le zone di Torre Faro, Ganzirri, il viale della Libertà e la via Garibaldi, già trasformati in laghi artificiali che le auto fanno fatica ad attraversare. A segnalare la situazione sono i cittadini stessi, condividendo foto e video su diversi gruppi social, ma anche la consigliera del Movimento 5 Stelle, Cristina Cannistrà.

In particolare, la capogruppo pentastellata in Consiglio Comunale segnala le condizioni in cui versa in queste ore Rione Palazzo, nel borgo marinaro di Torre Faro, dove la strada è totalmente allagata e la pioggia a trascinato con sé anche i contenitori della raccolta differenziata porta a porta (e i sacchi).

La consigliera Cristina Cannistrà commenta le foto condivise sui social e comunica di aver già allertato chi di competenza per sollecitare un tempestivo intervento: «Adesso al Rione Palazzo, Torre Faro, la strada che consente l’unica via d’uscita. Questa situazione crea problemi di sicurezza per gli abitanti della zona, pertanto ho immediatamente comunicato all’Assessore con delega alla Protezione Civile, all’Assessore con delega alla Polizia Municipale e al Presidente di Amam quanto sta accadendo per sollecitare un intervento urgente! Alle prime piogge non è accettabile questa situazione».

(Foto di Ganzirri senza logo © Jessica Sparacio)

