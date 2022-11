Maltempo, Eolie isolate: fango e detriti sulle strade di Stromboli

Ancora disagi alle Isole Eolie a causa del maltempo che sta colpendo da ieri la provincia di Messina. Vento forte, con punte di 40 chilometri orari, mare ingrossato e fango per le strade. Da ieri pomeriggio risultano isolate Alicudi, Fillicudi, Panarea, Stromboli, Salina e il borgo di Ginostra.

Prima il forte vento, poi la pioggia insistente che già dal pomeriggio di ieri, sabato 5 novembre, si è riversata su Messina e sulla provincia. Stamattina, informa l’agenzia di stampa ANSA, una nave e un aliscafo hanno collegato Lipari e Vulcano con Milazzo, ma potrebbero essere gli unici due mezzi della giornata. Al momento nessun mezzo ha lasciato la Città del Capo in direzione Isole Eolie. Isolate dal pomeriggio di ieri, come si anticipava, le più lontane Alicudi, Fillicudi, Panarea, Stromboli, Salina e il borgo di Ginostra.

Disagi considerevoli sono stati segnalati, ancora una volta, a Stromboli, dove la forte pioggia ha trascinato altro fango e detriti sulle strade, rendendo difficoltosa l’opera di pulizia e sgombero, in particolare nell’area colpita dall’incendio del 25 maggio 2022. Il sindaco Riccardo Gullo, nella sua veste di commissario per l’emergenza, ha attivato tutte le azioni del caso per mettere in sicurezza abitanti e turisti.

(Foto © Ansa)

