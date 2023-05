Maltempo a Messina: scatta l’allerta meteo rossa per 20 e 21 maggio. Le previsioni

Nuova ondata di maltempo a Messina: la Protezione Civile Siciliana ha diramato l’allerta meteo “rossa” per le giornate di oggi, sabato 20, e domani, domenica 21 maggio 2023. Previste forti raffiche di vento, pioggia, anche con carattere di rovescio e temporale. Vediamo tutti i dettagli e le previsioni meteo per le prossime ore.

Un maggio decisamente anomalo quello che sta vivendo la città di Messina, e non solo, con una primavera che sembra davvero tardare ad arrivare. Dalla giornata di ieri forti raffiche di vento e pioggia. L’allerta meteo della Protezione Civile Siciliana è passata nelle scorse ore da “arancione”, la cosiddetta “fase di preallarme”, a “rossa” ed è in vigore dalle ore 16.00 di oggi, 20 maggio, alle 24.00 di domani, domenica 21.

Maltempo a Messina: il bollettino dell’allerta meteo “rossa”

Ancora due giorni di maltempo, quindi, a Messina. Persistono, segnala la Protezione Civile Siciliana: venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti sud-orientali. mareggiate lungo le coste esposte; precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulate localmente anche abbondanti. I fenomeni, si legge nel bollettino, saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento.

Per quel che riguarda le temperature, le previsioni meteo di 3bMeteo segnalano una massima di 23°C e una minima di 17°C per la giornata di oggi, sabato 20 maggio. Per domani, invece, la massima sarà di 21°C, la minima di 16°C.

A questo link l’avviso di allerta meteo della Protezione Civile per la Sicilia e in particolare per Messina.

(Foto di repertorio)

