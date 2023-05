Pioggia da record in Sicilia: il maggio 2023 il più piovoso dal 1966

A dirlo è il Sistema Informativo Agrometeorologico della Regione (Sias): stando ai dati raccolti finora, il maggio 2023 si candida per diventare il più piovoso in Sicilia dal 1966. «Essendo solo a metà del mese – spiegano dall’istituto –, per ben 46 stazioni Sias, sulle 93 esaminate, l’accumulo al giorno 15 già risulta superiore ai massimi accumuli mensili di maggio per il periodo 2002-2022».

Meteo ballerino, pioggia e vento alternati a giornate (se non ore) di sole. Questo maggio 2023 a Messina e nel resto della Sicilia si presenta abbastanza anomalo, con giornate quasi autunnali e altre estiva. A colpire, in particolare, anche il cittadino medio, la quantità di pioggia che si sta riversando in questi giorni sull’Isola. A confermare questa sensazione, i dati forniti dal Sistema Informativo Agrometeorologico Siciliano.

«Quello del 2023 – spiegano dall’Istituto – si candida a risultare per la Sicilia il maggio più piovoso dopo quello eccezionale del 1966, ma il mese non è ancora finito e l’anomalia potrebbe risultare ancora più marcata se, come si prevede, altre fasi instabili caratterizzeranno la seconda parte del mese». Il massimo scarto percentuale rispetto al massimo precedente è stato registrato sulla rete Sias dalla stazione Antillo (Messina), la cui serie tuttavia parte dal 2007, e dalla stazione Lascari (Palermo), dove il 15 maggio la precipitazione totale è stata di 85 millimetri.

Le previsioni meteo in Sicilia per 17 e 18 maggio

In ogni caso, sembra che ci si stia finalmente avviando verso un miglioramento. Le previsioni meteo per la Sicilia del Sistema Informativo Agrometeorologico regionale indicano per la giornata di oggi, mercoledì 17 maggio, cielo sereno o poco nuvoloso con possibili piogge nella zona jonica del messinese, venti moderati e mare poco mosso. Per quel che riguarda le temperature, le massime sono in ripresa, con valori di 24-26° nel settore meridionale dell’Isola; le minime invece sono in lieve calo in tutta la Sicilia.

Domani, giovedì 18 maggio, le previsioni meteo fornite dal Sias indicano cieli in prevalenza poco nuvolosi su tutta l’Isola, con qualche nube in più sul settore occidentali, dove potrebbero verificarsi locali piovaschi. In ripresa le temperature massime e minime, a partire da Sud.

