Maltempo a Messina, dichiarato lo stato di emergenza: stanziati 3,7 milioni di euro

È ufficiale: dichiarato lo stato di emergenza per la Città Metropolitana di Messina a seguito del maltempo che ha colpito il territorio dal 22 al 27 novembre e il 3 dicembre 2022. Saranno stanziati 3.700.000 euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali per l’attuazione delle prime misure urgenti.

Lo conferma una nota del Governo: l’approvazione è arrivata nel corso del Consiglio dei Ministri svoltosi ieri, giovedì 23 febbraio. La proposta presentata dal Ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci segue le richieste del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Le risorse, come si diceva, serviranno per poter eseguire i primi interventi urgenti sul territorio della Città Metropolitana di Messina colpito dal maltempo, assistere la popolazione e ripristinare i servizi pubblici e le infrastrutture danneggiati. La dichiarazione dello stato di emergenza ha validità di 12 mesi.

Nel frattempo, lo scorso 15 febbraio, la giunta Schifani ha dichiarato lo stato di crisi regionale e chiesto lo stato di emergenza nazionale per l’ondata di maltempo che ha colpito la Sicilia orientale nei giorni del 9 e del 10 febbraio 2023. Secondo una prima stima dei danni, effettuata dal dipartimento regionale della Protezione civile, occorrono circa 12 milioni di euro per interventi di somma urgenza per il ripristino dei servizi essenziali, per il soccorso e l’assistenza alla popolazione e per eliminare i pericoli. Altri 100 milioni servirebbero per interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

(Foto di repertorio)

(5)