Temporali e forti raffiche vento nella zona jonica: il punto sul maltempo a Messina e provincia

Prosegue l’allerta meteo rossa in tutta la Sicilia Orientale con temporali e forti raffiche di vento a Messina e provincia. Particolarmente colpita la zona Jonica, mentre i collegamenti per le Isole Eolie sono attualmente sospesi. Mareggiata a Roccalumera. Chiusa una strada a Giardini Naxos.

Mentre questa mattina, nella città dello Stretto, è stata necessaria la chiusura di un tratto della Strada Statale 114, nella zona di Santa Margherita, una mareggiata si è abbattuta anche su un tratto di strada a Giardini Naxos. A darne contezza è la Protezione Civile locale: «Si informa la cittadinanza – si legge nella pagina social ufficiale – che si è provveduto a chiudere alla circolazione veicolare il Lungomare Calcide Eubea in seguito alla mareggiata in atto. Prestare attenzione nell’ attraversamento delle zone costiere. Il Sistema Comunale di Protezione Civile continua ad essere pienamente operativo e segue l’evolversi della situazione».

Contestualmente, si segnalano disagi alle Isole Eolie, dove porti e strade d’accesso alle zone marinare sono invase dall’acqua salmastra, pietre e detriti, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa. I collegamenti sono attualmente interrotti. Per quel che riguarda i Nebrodi, gli spazzaneve sono in azione in diverse zone, con spargisale anche su Monte Lauro, dove è stata registrata la presenza anche di ghiaccio, e sulla Statale 124.

