Maltempo a Messina: case distrutte a Galati. Il Comitato: «I nostri timori erano fondati»

Si contano i danni del maltempo che ha investito Messina, città e provincia, nelle ultime ore. A rilanciare l’appello per la messa in sicurezza è il Comitato Salviamo Galati Marina, che invia una serie di foto «a dimostrazione del fatto che i nostri timori fossero fondati, oggi contiamo i danni delle abitazioni crollate e constatiamo che dell’intervento fatto non è rimasta traccia».

Forti mareggiate hanno interessato Messina e la sua provincia (specialmente la zona Jonica) a partire dalla notte del 9 febbraio. Particolarmente colpite dal maltempo, per il quale era stata diramata l‘allerta meteo rossa su tutta la Sicilia Orientale, i comuni di Roccalumera e Giardini Naxos, per fare qualche esempio, e la zona Sud della città di Messina. Mentre le Isole Eolie sono ancora isolate, a Galati Marina si contano i danni subiti dalle abitazioni.

Già nella giornata di ieri, il Comitato Salviamo Galati Marina aveva inviato una nota rivolta alle istituzioni locali e regionali in cui chiedeva il completamento dell’opera di messa in sicurezza del litorale di Galati Marina e S. Margherita. «Già nei mesi scorsi – scriveva la presidente, dott.ssa Giulia Ingegneri –, codesto Comitato aveva richiesto, all’Amministrazione Comunale, un confronto sulle criticità presenti sul territorio di Galati Marina (PEC del 04/10/’22), senza ricevere alcuna risposta; successivamente ci siamo rivolti al Presidente della regione Sicilia, al Commissario di governo per il dissesto idrogeologico ed all’Amministrazione Comunale (PEC del 13/01/u.s.) evidenziando che, nonostante fosse stato concluso l’intervento previsto, ci era stato possibile constatare che, ad oggi, il tratto di litorale in oggetto non era stato interessato da un fenomeno di ripascimento naturale tale da contrastare il fenomeno erosivo e garantire la sicurezza delle abitazioni e dei residenti del luogo».

Oggi, il Comitato inoltra le immagini scattate nelle scorse ore, che mostrano gli ingenti danni subiti dalle abitazioni a seguito del maltempo.

(15)