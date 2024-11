L’Istituto Comprensivo di Saponara riceve la visita ufficiale del Dott. Leon Zingales

Nella giornata di giovedì 28 novembre 2024, l’Istituto Comprensivo Saponara ha accolto il Dott. Leon Zingales. Si tratta del nuovo Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale Sicilia – Ufficio VII, Ambito Territoriale di Messina, nella sua prima visita ufficiale. L’evento si è svolto nei locali della Scuola “Giuseppe Verdi” a Spadafora.

Istituto Comprensivo Saponara: tradizione e innovazione

La Dirigente Scolastica, Emilia Arena, insieme al corpo docente, al personale amministrativo e agli studenti delle classi terze della scuola secondaria, ha accolto calorosamente il Dott. Zingales.

La Dirigente Arena ha espresso profonda gratitudine per la visita, evidenziando l’importanza di essere sostenuti e considerati dalle istituzioni. Ha dichiarato: «la Sua presenza ci onora e ci ricorda quanto sia fondamentale il dialogo e il confronto costruttivo per promuovere la qualità dell’offerta formativa. Il nostro Istituto è un luogo dove tradizione e innovazione si incontrano, dove la tecnologia avanzata convive armoniosamente con le nostre radici culturali».

L’Istituto Comprensivo Saponara si distingue per l’integrazione intelligente delle nuove tecnologie nella didattica con:

l’implementazione di monitor touch in ogni aula,

un’aula immersiva,

tavoli interattivi,

laboratori podcast,

web radio,

laboratori informatici, linguistici e STEM, grazie ai finanziamenti del PON e del PNRR.

Sguardo rivolto al futuro ma senza mai dimenticare le proprie radici. La Dirigente Arena, a tal proposito, ha infatti sottolineato: «in questa corsa verso il futuro, non perdiamo di vista le nostre radici. L’innovazione tecnologica offre straordinarie opportunità, ma è fondamentale integrarla con intelligenza e sensibilità, evitando che diventi un semplice fine anziché un mezzo per potenziare l’apprendimento. La nostra scuola si impegna a coniugare tradizione e innovazione, costruendo un’educazione che guarda avanti senza dimenticare da dove viene».

L’Istituto Comprensivo di Saponara è un esempio virtuoso

Il Dott. Zingales ha elogiato l’Istituto per la sua capacità di offrire un’ampia gamma di attività educative, evidenziando l’importanza delle arti, delle discipline STEM e delle numerose iniziative promosse. Con convinzione, ha affermato che: «la scelta dell’Istituto Comprensivo Saponara come prima visita ufficiale non è casuale. Questa scuola rappresenta un esempio virtuoso di come una formazione completa e diversificata possa arricchire l’istruzione e coltivare competenze fondamentali per il futuro dei ragazzi. La scuola non è solo un luogo di apprendimento, ma una fucina di creatività e speranza».

Un momento particolarmente emozionante è stato regalato dalle esibizioni dei docenti di musica dell’Istituto, che hanno deliziato il pubblico con performance di grande valore artistico, sottolineando concretamente quanto le arti siano fondamentali nel percorso formativo degli studenti. Tuttavia, l’offerta educativa dell’Istituto Comprensivo Saponara non si limita alla musica. Gli studenti partecipano a un ampio ventaglio di attività che abbracciano temi come la legalità, la sostenibilità ambientale, lo sport, le discipline STEM, il coding, lo storytelling e le arti figurative e performative, tra cui il disegno, il cinema, il teatro, l’origami e la creazione di murales.

Durante la visita, il Dott. Zingales ha avuto l’opportunità di esplorare le aule e i laboratori dell’Istituto, accompagnato dalla Dirigente Arena e dai suoi collaboratori, Rosa Pintaudi e Riccardo Lo Schiavo. Ha potuto osservare direttamente l’entusiasmo e l’impegno con cui studenti e docenti affrontano un percorso educativo ricco e diversificato.

Passione e spirito di collaborazione

La Dirigente Arena ha concluso: «il nostro lavoro si fonda su una squadra che, pur consapevole delle proprie imperfezioni, affronta le sfide quotidiane con passione e spirito di collaborazione. Siamo orgogliosi di offrire ai nostri studenti un’educazione completa che valorizza sia le competenze tradizionali sia quelle innovative».

La mattinata si è chiusa con un momento conviviale, durante il quale ospiti e personale scolastico hanno condiviso riflessioni e prospettive future, consolidando il legame tra istituzioni e comunità educante.

All’evento hanno partecipato autorità civili, militari e religiose, tra cui i Sindaci di Saponara, Giuseppe Merlino; di Rometta, Nino Cirino; e di Spadafora, Letterio Pistone.

