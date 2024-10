L’Expo Arte Messina 2024 si inaugura il 4 ottobre alla Dogana

La prima edizione di Expo Arte Messina 2024 si inaugura il 4 ottobre. Il taglio del nastro della mostra diffusa che anticipa la Biennale di Messina 2025, sarà alle ore 19:00 alla Dogana. La direzione artistica è curata da Gianfranco Pistorio.

Il direttore artistico ha spiegato: «la mostra diffusa, si aprirà con Inseguendo la libertà, installazione dedicata ai migranti curata dall’Ordine degli Architetti. L’Ordine è partner dell’evento insieme a Fondazione Architetti nel Mediterraneo e l’ETS – Istituto Nazionale di Bioarchitettura. Il mio obiettivo, condiviso con i soggetti coinvolti, è quello di raccontare la bellezza dell’arte contemporanea in tutte le sue forme. È sicuramente un progetto ambizioso in cui ho investito tempo, ma anche risorse economiche proprio perché credo nel territorio e nella capacità del pubblico di apprezzare un’operazione così complessa».

Rispondere a un’esigenza di bellezza

Oltre 20 i luoghi di Messina aperti al pubblico che ospiteranno più di 100 artisti fino al 3 novembre: da Palazzo dei Leoni alla Camera di Commercio, passando dai chiostri dell’Arcivescovado. L’ingresso per ogni luogo è gratuito.

Sara Fosco, esperta di arte contemporanea e critica impegnata nella comunicazione artistica dell’evento ha dichiarato: «l’adesione degli artisti è stata straordinaria. Ciò ha permesso al comitato scientifico, del quale hanno fatto parte professionisti e colleghi come Francesco Mento e Paolo Lanza, di selezionare artisti al di fuori del circuito ufficiale che si sono distinti per originalità e una narrazione coerente nell’ambito di una produzione sistematica. Non mancano i momenti celebrativi come quello dedicato al compianto Luigi Ghersi, scomparso nel 2022. Lo scopo che si persegue è duplice: da un lato quello di rispondere a un’esigenza di bellezza che generalmente viene soddisfatta altrove, dall’altro mettere in rete amministrazione e privati, beni e attività culturali. L’obiettivo è di dimostrare che la città di Messina può e deve ospitare manifestazioni artistiche di ampio respiro, aprendo al pubblico e animando i suoi luoghi più suggestivi».

Insieme a Luigi Ghersi, verranno esposte anche opere di Felice Canonico e Giuseppe Migneco.

Sono previsti anche anche concerti, convegni e spettacoli teatrali tra cui La stanza artistica: performance multidisciplinare di e con Giovanna Gaudenti, e con Daniele Sciarrone, Francesca Mangraviti, Gerri Cucinotta. La madrina dell’evento è Letizia Lucca.

Expo Arte Messina 2024: partnership e patrocini

Expo Arte Messina 2024 è organizzato in partnership con l’Ordine degli Architetti e Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina.

Con il patrocinio di istituzioni locali e nazionali, tra cui:

Assessorato Sport Turismo Spettacolo – Regione Sicilia,

Città Metropolitana di Messina,

Comune di Messina,

Comune di Reggio Calabria,

Università degli Studi di Messina,

Camera di Commercio,

ETS Istituto Nazionale BioArchitettura,

Arcidiocesi di Messina – Lipari – S. Lucia del Mela,

Ordine Provinciale dei Farmacisti di Messina,

Rete dei Borghi di Messina,

AMMI,

BC Sicilia,

Associazione Orchestra da Camera di Messina,

Ordine degli Ingegneri,

A.M.S.I. Associazione Medici Scrittori Italiani,

Fidapa – BPW Italy Sezione Messina Capo Peloro,

ArcheoClub d’Italia,

Museo Eikon,

Comunità Ellenica dello Stretto,

AltaFiumara Experience, Associazione ARS Nova,

LiberArchè Associazione Culturale, Forum per Messina,

Istituto Italiano di Bioetica,

Liceo Artistico Statale “Ernesto Basile”,

AIIG – Associazione Italiana Insegnanti di Geografia Sezione Messina.

(7)