Letojanni, cucciolo di delfino tratto in salvo dalla Guardia Costiera – VIDEO

Cucciolo di delfino in difficoltà a pochi metri dalla riva nella spiaggia di Letojanni, a Fondaco Parrino: la Guardia Costiera è subito intervenuta soccorrendo l’animale per poi riportalo a largo, in libertà.

È successo ieri, venerdì 22 luglio. A segnalare la situazione, un bagnante che, visto il delfino in difficoltà troppo vicino alla riva ha chiamato il numero blu 1530 della Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Messina. Sul posto sono quindi accorsi i militari della Guardia Costiera di Giardini Naxos che a bordo del gommone di servizio e dopo le indicazioni fornite dal medico veterinario dell’Istituto Zooprofilattico della Sicilia di Palermo, hanno provveduto a recuperare l’animale, che appariva disorientato, ma in buone condizioni, e a portarlo a circa 2.2 miglia nautiche di distanza dalla costa. A quel punto, il cucciolo di delfino è stato rimesso in libertà.

