Insegnare attraverso libri, albi illustrati e silent book: alla Colapesce il corso “Leggere il paesaggio”

Un percorso teorico e pratico che attinge alla letteratura per ragazzi – albi illustrati, silent book, libri fotografici, non-fiction, letteratura young adult – con l’obiettivo di fornire strumenti didattici innovativi agli insegnanti delle scuole secondarie di primo grado. “Leggere il paesaggio” riparte con un nuovo doppio appuntamento il 12 e 13 aprile presso la libreria Colapesce di Messina.

“Leggere il paesaggio” è un corso di formazione avviato a novembre 2022 e dedicato agli insegnanti delle scuole medie. È stato progettato e coordinato per Italia Nostra dalle docenti Germana Giallombardo e Annalisa Raffa in collaborazione con la libraia Venera Leto di Colapesce. Il progetto è finanziato da CEPELL nell’ambito del bando “Educare alla Lettura” e vede coinvolti 25 docenti provenienti da cinque istituti comprensivi cittadini – Boer Verona Trento, Paradiso, Pascoli-Crispi, Santa Margherita, Vittorini – e due della provincia – Primo Milazzo e Terme Vigliatore.

A condurre i due laboratori che si svolgeranno mercoledì 12 e giovedì 13 aprile alla Libreria Colapesce di via Mario Giurba sarà Roberto Piumini, laureato in Pedagogia all’Università Cattolica di Milano, insegnante di Lettere, attore e autore di racconti corti e lunghi, romanzi, filastrocche, poesie, poemi, testi teatrali, testi di canzoni, e tanto altro. Le due giornate saranno dedicate al tema del paesaggio, che sarà narrato ed evocato con il linguaggio delle figure e delle parole.

Si tratta del penultimo appuntamento con “Leggere il paesaggio”, svoltosi attraverso sessanta ore di lezioni/laboratori articolate in sei unità formative tematiche, con l’obiettivo di creare a Messina una rete tra i docenti, finalizzata a condividere sperimentazioni didattiche incentrate sulla lettura e sull’educazione al paesaggio, favorendo connessioni fra i vari ambiti del sapere e promuovendo una didattica en plein air. Alcuni incontri si sono svolti al Parco Ecologico San Jachiddu e al Parco Horcynus Orca.

Le unità formative fin qui svolte sono state condotte da Maria Giaramidaro (OLIVER LAB) e Barbara Cucinotta (esperta in letteratura per l’infanzia) per l’U.F. “I libri e il paesaggio”; Diletta Zannelli, Alice Patriccioli e Carole Simonetti (MUFOCO, Museo di Fotografia Contemporanea di Cinisello Balsamo) per l’U.F. “Gli occhi e il paesaggio”; Manuela Martines (docente di discipline pittoriche), Venera leto (architetto) Giovanna La Maestra e Francesca Billè (Cantiere dell’InCanto) per l’U.F. “La voce e il paesaggio”; Alessandra Licata e Serena Dascola (Lunaria), Giulia Mirandola (esperta in educazione visiva e progettazione culturale), Cinzia Oliva e Carlo Trombetti (educatori ambientali) per l’U.F. “Il corpo e il paesaggio”.

Il corso si concluderà a maggio con l’U.F. “Le illustrazioni e il paesaggio”, tenuta dall’illustratrice Vittoria Facchini e dall’ecodesigner Antonia Teatino.

