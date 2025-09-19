Le Vie dei Tesori 2025: tutti i luoghi e le esperienze da vivere a Messina dal 20 settembre al 5 ottobre

Dal 20 settembre al 5 ottobre anche a Messina tornano Le Vie dei Tesori, per l’edizione 2025. Si tratta del più grande progetto in Sicilia dedicato al racconto e alla scoperta del patrimonio dell’Isola. Le Vie Tesori è un circuito di bellezza che fa della Sicilia un museo diffuso; un brand che significa valore, scoperta e comunità.

Messina: una città tutta da scoprire

Messina è sopravvissuta al terremoto del 1908 e con lei anche chiese, ipogei, forti e ville. Quest’anno, la nona edizione della Vie dei Tesori aggiunge anche i palazzi della Ricostruzione, da Villa De Natale/Rodriguez affacciata sullo Stretto, a Palazzo Carrozza di San Leonardo. Poi ancora: l’inedito parco privato di Villa Labruto. Per la prima volta aprono le porte tre storici istituti religiosi: lo Spirito Santo che sorge sulle rovine di un monastero cistercense, il Sacro Cuore che custodisce l’ulivo di San Placido e l’Eremo della Madonna degli Angeli. Si visiteranno le cappelle della Basilica Cattedrale.

Le Vie dei Tesori Messina 2025: i luoghi da visitare

I luoghi da visitare a Messina 3 euro ad ingresso:

Camera di Commercio (20, 21, 27, 28 settembre – 30 minuti; parzialmente accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 settembre – 30 minuti; parzialmente accessibile ai disabili); Cappella delle Reliquie – cappella dei Canonici – basilica Cattedrale (20, 21, 27 e 28 settembre; 4 e 5 ottobre – 15 minuti; accessibile ai disabili);

(20, 21, 27 e 28 settembre; 4 e 5 ottobre – 15 minuti; accessibile ai disabili); Chiesa del Sacro cuore (20, 21, 27, 28 settembre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 settembre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile ai disabili); Chiesa e monastero dello Spirito Santo (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili); Chiesa e museo di San Giovanni di Malta (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili); Chiesa SS. Annunziata dei Catalani (21 settembre 2025 – 20 minuti; non accessibile ai disabili);

(21 settembre 2025 – 20 minuti; non accessibile ai disabili); Eremo Madonna degli Angeli (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 20 minuti; accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 20 minuti; accessibile ai disabili); Il circolo Palazzo Carrozza (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili); La Casa del Mutilato (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile ai disabili); Museo e santuario di S. Maria di Montalto (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile a disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; accessibile a disabili); Palazzo del Governo Prefettura (20 e 21 settembre – 30 minuti; parzialmente accessibile ai disabili);

(20 e 21 settembre – 30 minuti; parzialmente accessibile ai disabili); Parco Villa Labruto (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili); Seminario arcivescovile San Pio X (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 20 minuti; parzialmente accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 20 minuti; parzialmente accessibile ai disabili); Villa Cianciafara – Zafferia (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 15 minuti; parzialmente accessibile ai disabili);

(20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 15 minuti; parzialmente accessibile ai disabili); Villa de Natale Rodriguez (20, 21, 27, 28 ottobre; 4 e 5 ottobre – 30 minuti; non accessibile ai disabili).

Esperienze e passeggiate

Le esperienze a Messina per le Vie dei Tesori 2025:

Canti e cunti popolari a Villa Cianciafara (27 e 28 settembre, 1 oram10 euro; non accessibile ai disabili);

(27 e 28 settembre, 1 oram10 euro; non accessibile ai disabili); Società Agricola Zito – Terre dei Tesori (29 settembre, 90 minuti; 15 euro);

(29 settembre, 90 minuti; 15 euro); Trekking urbano nel borgo medievale di Scaletta Zanclea (20 settembre; 240 minuti; 10 euro; non accessibile ai disabili);

(20 settembre; 240 minuti; 10 euro; non accessibile ai disabili); Visita guidate, tra note e reperti, alla cripta Santa Maria del Duomo (20, 21, 27 e 28 settembre, 4 ottobre; 1 ora, 5 euro).

Le passeggiate a Messina per le Vie dei Tesori 2025:

Borgo Raju, spazzato via da un’alluvione e mai più rinato (28 settembre, luogo di raduno Fondachelli Fantina; 1 ora, 8 euro a cura di Ascosi Lasciti; non accessibile ai disabili)

(28 settembre, luogo di raduno Fondachelli Fantina; 1 ora, 8 euro a cura di Ascosi Lasciti; non accessibile ai disabili) Gualtieri Sicaminò: la campana dell’amore di Palazzo Avarna (20, 21, 27 e 28 settembre; luogo di raduno via Iunga 8, Gualtieri Sicaminò, 1 ora, 8 euro, a cura di Ascosi Lasciti; non accessibile ai disabili).

Tutte le visite e le esperienze e le passeggiate inserite nel programma de Le Vie dei Tesori, possono essere prenotate sul sito ufficiale dell’evento.

A questo link, le Vie dei Tesori a Messina 2024.

(23)