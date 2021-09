Lavoro, McDonald’s assume 10 persone a Milazzo: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in provincia di Messina: McDonald’s cerca 10 persone da assumere per il ristorante di Milazzo. È possibile partecipare alla selezione online fino alla scadenza del 14 ottobre 2021. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i requisiti richiesti e come candidarsi.

Dopo un primo avviso di giugno 2021, McDonald’s lancia un altro avviso per chi vuole lavorare in uno dei ristoranti del franchising. In particolare, la più famosa azienda di fast food a livello mondiale mette “in palio” 10 posti di lavoro presso la sede di Milazzo. L’invito a partecipare alla selezione è rivolto a «persone dinamiche, predisposte al lavoro in team e al contatto con il cliente».

10 posti di lavoro al McDonald’s di Milazzo (provincia di Messina): come candidarsi

Per lavorare al ristorante McDonald’s di Milazzo è possibile inviare la propria candidatura online entro il 14 ottobre 2021.

Nella prima fase di selezione verrà richiesto di rispondere a un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. I candidati ritenuti idonei potranno passare alla fase successiva che consiste in un test volto a individuare le aree di forza comportamentali.

Coloro che supereranno il test verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s. «Dinamicità, proattività, voglia di mettersi in gioco e di crescere – specifica l’Azienda. Queste le caratteristiche dei candidati che l’azienda ricerca per i suoi team».

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Per tutti coloro che risponderanno ai requisiti richiesti, il primo step di selezione prevede l’invito ad una video-intervista.

Per maggiori informazioni e per inviare il proprio curriculum è possibile collegarsi a questo link.

