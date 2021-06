Lavoro, McDonald’s assume 15 persone tra Messina e provincia: come candidarsi

È ufficiale, McDonald’s assume 15 persone tra Messina e provincia: di questi, 10 posti di lavoro sono nella città dello Stretto, 5 a Milazzo. Le assunzioni rientrano in un piano di recruiting nazionale, finalizzato a reclutare circa 2.000 nuovi membri dello staff in tutta Italia. Vediamo tutte le informazioni utili su come candidarsi.

McDonald’s ha avviato un piano di assunzioni in Italia per accrescere la propria forza lavoro nei ristoranti già attivi e creare gli staff per quelli che apriranno nei prossimi mesi. Lo comunica l’Azienda di fast food, che sottolinea: «Dinamicità, predisposizione al lavoro in team e al contatto col cliente, sono le caratteristiche dei candidati ideali che l’azienda sta cercando per i suoi ristoranti. I nuovi assunti saranno seguiti in un percorso di formazione e crescita professionale che valorizzerà skills e punti di forza di ciascuno e avranno l’opportunità di lavorare in un contesto giovane, informale e dalla forte identità di gruppo. Nel sistema McDonald’s il merito, le pari opportunità e la crescita professionale sono pilastri fondamentali».

Lavoro da McDonalds a Messina e Milazzo: come candidarsi

È possibile inviare la propria candidatura per lavorare da McDonalds a Messina e Milazzo direttamente sul sito ufficiale McDonald’s.it. Si dovrà compilare un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati. Sempre attraverso la piattaforma sarà possibile caricare il proprio curriculum. I candidati ritenuti idonei verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s.

Le candidature per ottenere un posto di lavoro da McDonald’s a Messina e Milazzo vanno presentate tramite questo link. Ulteriori informazioni nella sezione “Entra nel Team”.

